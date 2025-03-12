В каких странах Европы больше всего и меньше всего курят

Восточная Европа продолжает удерживать лидерские позиции по количеству курильщиков: в ряде стран почти половина взрослых регулярно употребляют табачные изделия. Статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ярко демонстрирует масштабы этой проблемы в разных уголках континента.

Несмотря на многолетнюю борьбу с табачной зависимостью, сигареты глубоко укоренились в жизнь и культуру многих европейцев. ВОЗ провела исследование, которое охватывало потребителей табака в возрасте от 15 лет, и результаты оказались достаточно тревожными, сообщает 24 Канал.

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Топ стран с наибольшим количеством курильщиков

Сербия и Болгария (около 39% взрослого населения регулярно курят);

Хорватия (37%);

Андорра и Кипр (по 36%);

Босния и Герцеговина (35%);

Франция (34%) и Латвия (32%);

В десятке также оказались Грузия (32%) и Венгрия (32%).

Высокая концентрация стран с большим количеством курильщиков в Балканском регионе и Восточной Европе объясняется сразу несколькими причинами: устоявшимися традициями курения, слабой антинаркотической политикой и низким уровнем экономической стабильности.

Согласно исследованиям, проведенными в масштабах всего региона, низкий социально-экономический статус часто становится ключевым фактором, побуждающим как мужчин, так и женщин к курению.

В каких странах Европы меньше всего курит

Для сравнения, самые низкие показатели курения в Европе зафиксировано в Исландии (8%) и Норвегии, где только 12% населения старше 15 лет регулярно употребляют табачные изделия. Средний показатель по региону составляет 25%. В Украине курит примерно 23,6% взрослых.

Несмотря на значительные усилия европейских стран в борьбе с курением, статистика демонстрирует серьезную диспропорцию в достигнутом прогрессе. Там, где введены строгие ограничения на рекламу табачной продукции, высокие налоги и доступные программы отказа от курения, наблюдается положительная динамика.

Однако в регионах с нестабильной экономикой и глубоко укоренившейся культурой курения ситуация остается практически неизменной. Курение по-прежнему остается одной из основных причин преждевременной смертности в Европейском Союзе.