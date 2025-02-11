Тунельний синдром: що це за захворювання, яке виникає у все більшої кількості людей

Тунельний синдром, широко відомий у побуті, офіційно називається "синдром зап’ястного каналу" або "карпальний синдром". Цей стан може розвиватися не лише в області зап’ястя, але також у ліктях, колінах і щиколотках.

Однак, коли мова йде про тунельний синдром без уточнень, найчастіше мається на увазі саме ураження зап’ястного каналу, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

Також на тему Як допомогти людині, в якої стався напад епілепсії

Чом виникає тунельний синдром

Причиною синдрому зап’ястного каналу стає здавлювання середнього нерва між кістками та м’язами передпліччя. Такий тиск зазвичай виникає через неправильне положення руки під час роботи:

у людей, які довгий час працюють за комп’ютером, адже кисті розміщуються під кутом до передпліччя через використання миші та клавіатури;

у тих, хто багаторазово стискає і розтискає руки, наприклад, музикантів, спортсменів або доярок;

у водіїв і велосипедистів, які тривалий час тримають кермо.

Крім того, карпальний синдром може бути пов’язаний із захворюваннями, такими як цукровий діабет, або виникати через набір ваги, наприклад, під час вагітності.

Симптоми тунельного синдрому

Оптимальним положенням для роботи рук вважається так зване "положення рукостискання". Якщо кут згину кисті перевищує 20 градусів відносно передпліччя, відбувається здавлювання середнього нерва. Це може викликати:

біль у пальцях, долоні або передпліччі;

оніміння;

поколювання;

слабкість кисті, труднощі з захопленням і розтисканням рук.

Якщо після повернення руки в нейтральне положення симптоми швидко зникають, можна обмежитися профілактичними заходами, які включають створення зручних умов для роботи.

Як організувати робоче місце для профілактики

Карпальний синдром прогресує через постійне ушкодження середнього нерва, а оскільки нервові тканини відновлюються повільно, лікування може зайняти багато часу або навіть виявитися неефективним. Тому простіше запобігти хворобі, ніж лікувати її.

Основою профілактики є робота в правильному положенні. Якщо це неможливо, наприклад, у музикантів, важливо кожні 15 – 20 хвилин робити двохвилинні перерви, щоб відновити нейтральне положення кистей.

Іноді при розвитку синдрому зап’ястного каналу призначають лікувальну гімнастику. Однак у випадках, коли біль виникає у спортсменів, які виконують одноманітні рухи, додаткові навантаження на кисть можуть бути протипоказані.

Налаштування робочого місця

Для тих, хто працює за комп’ютером, ключовим фактором профілактики стає правильна організація робочого простору. Ось кілька рекомендацій:

Підібрати стіл потрібної висоти, щоб передпліччя вільно лежали на стільниці та було паралельним до підлоги. Відрегулювати стілець так, щоб ноги всією стопою упиралися в підлогу, а стегна розташовувалися паралельно до підлоги. Розмістити монітор на рівні очей. Для ноутбуків краще використовувати підставку і окрему клавіатуру, щоб уникнути підйому рук.

Роль комп'ютерних мишок у профілактиці

Зручна комп'ютерна мишка може допомогти зменшити напруження м’язів і сприяти профілактиці синдрому зап’ястного каналу. Альтернативні види мишок допомагають зменшити навантаження на м’язи та підтримувати правильну поставу.

Однак, попри обнадійливі результати, вчені підкреслюють, що таких досліджень поки недостатньо, щоб підтвердити користь цих пристроїв у профілактиці синдрому.

Вибирати мишку слід, орієнтуючись на власні відчуття, оскільки комфорт залежить не лише від форми, але й від розміру пристрою.

Існують випадки, коли синдром зап’ястного каналу минає без медикаментозного втручання. Це можливо, якщо людина не має супутніх захворювань і уважно стежить за положенням своїх рук.