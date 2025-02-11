Туннельный синдром: что это за заболевание, которое возникает у все большего количества людей

Туннельный синдром, широко известный в быту, официально называется "синдром запястного канала" или "карпальный синдром". Это состояние может развиваться не только в области запястья, но также в локтях, коленях и лодыжках.

Однако, когда речь идет о туннельном синдроме без уточнений, чаще всего имеется в виду именно поражение запястного канала, сообщает 24 Канал со ссылкой на NHS.

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Почему возникает туннельный синдром

Причиной синдрома запястного канала становится сдавливание среднего нерва между костями и мышцами предплечья. Такое давление обычно возникает из-за неправильного положения руки во время работы:

у людей, которые долгое время работают за компьютером, ведь кисти размещаются под углом к предплечью из-за использования мыши и клавиатуры;

у тех, кто многократно сжимает и разжимает руки, например, музыкантов, спортсменов или доярок;

у водителей и велосипедистов, которые длительное время держат руль.

Кроме того, карпальный синдром может быть связан с заболеваниями, такими как сахарный диабет, или возникать из-за набора веса, например, во время беременности.

Симптомы туннельного синдрома

Оптимальным положением для работы рук считается так называемое "положение рукопожатия". Если угол сгиба кисти превышает 20 градусов относительно предплечья, происходит сдавливание среднего нерва. Это может вызвать:

боль в пальцах, ладони или предплечье;

онемение;

покалывание;

слабость кисти, трудности с захватом и разжиманием рук.

Если после возвращения руки в нейтральное положение симптомы быстро исчезают, можно ограничиться профилактическими мерами, которые включают создание удобных условий для работы.

Как организовать рабочее место для профилактики

Карпальный синдром прогрессирует из-за постоянного повреждения среднего нерва, а поскольку нервные ткани восстанавливаются медленно, лечение может занять много времени или даже оказаться неэффективным. Поэтому проще предотвратить болезнь, чем лечить ее.

Основой профилактики является работа в правильном положении. Если это невозможно, например, у музыкантов, важно каждые 15 – 20 минут делать двухминутные перерывы, чтобы восстановить нейтральное положение кистей.

Иногда при развитии синдрома запястного канала назначают лечебную гимнастику. Однако в случаях, когда боль возникает у спортсменов, выполняющих однообразные движения, дополнительные нагрузки на кисть могут быть противопоказаны.

Настройка рабочего места

Для тех, кто работает за компьютером, ключевым фактором профилактики становится правильная организация рабочего пространства. Вот несколько рекомендаций:

Подобрать стол нужной высоты, чтобы предплечья свободно лежали на столешнице и было параллельным к полу. Отрегулировать стул так, чтобы ноги всей стопой упирались в пол, а бедра располагались параллельно к полу. Разместить монитор на уровне глаз. Для ноутбуков лучше использовать подставку и отдельную клавиатуру, чтобы избежать подъема рук.

Роль компьютерных мышек в профилактике

Удобная компьютерная мышка может помочь уменьшить напряжение мышц и способствовать профилактике синдрома запястного канала. Альтернативные виды мышек помогают уменьшить нагрузку на мышцы и поддерживать правильную осанку.

Однако, несмотря на обнадеживающие результаты, ученые подчеркивают, что таких исследований пока недостаточно, чтобы подтвердить пользу этих устройств в профилактике синдрома.

Выбирать мышку следует, ориентируясь на собственные ощущения, поскольку комфорт зависит не только от формы, но и от размера устройства.

Существуют случаи, когда синдром запястного канала проходит без медикаментозного вмешательства. Это возможно, если человек не имеет сопутствующих заболеваний и внимательно следит за положением своих рук.