Які навушники найбезпечніші для слуху і як ними правильно користуватися

Сьогодні навушники стали невіддільною частиною нашого життя – ми використовуємо їх для музики, фільмів, ігор, роботи та спілкування. Але мало хто замислюється про те, якою ціною нам дістається цей комфорт.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) тривожні: понад мільярд молодих людей по всьому світу ризикують втратити слух через часте та надмірно гучне прослуховування музики та інших аудіозаписів, пише 24 Канал.

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Чим небезпечні навушники для слуху

Головна загроза для наших вух – не самі навушники, а інтенсивність та тривалість впливу звуку. Усередині вуха розташовані особливі волоскові клітини, які перетворюють акустичні коливання на електричні сигнали для мозку. Ці клітини дуже крихкі: занадто гучні звуки пошкоджують їх, а відновити їх неможливо. Наслідки – зниження слуху, постійний дзвін або шум у вухах і навіть повна втрата слуху.

Фактори ризику:

Гучність звуку. Якщо рівень перевищує 85 дБ, починають страждати волоскові клітини. Для порівняння: звичайна розмова – 40 – 60 дБ, а музика в деяких навушниках досягає 100 – 110 дБ.

Час прослуховування. Навіть помірна гучність може бути небезпечною при тривалому впливі. ВООЗ радить слухати до 60 дБ без обмежень, але все, що голосніше, вимагає контролю часу.

Тип навушників. Різні конструкції по-різному впливають на ваші вуха.

Які навушники вважаються менш шкідливими

Навушники бувають різними, і ступінь їхньої безпеки безпосередньо залежить від конструкції та того, як ви їх використовуєте.

Накладні (on-ear) навушники

Розташовуються на вушних раковинах, не проникаючи в слуховий прохід. Вважається, що вони менш агресивно впливають на внутрішнє вухо, особливо за помірної гучності. Однак переконливих досліджень, що підтверджують їхню абсолютну безпеку, поки немає.

Повнорозмірні (over-ear) навушники

Повністю закривають вухо та забезпечують хорошу звукоізоляцію. Це дозволяє слухати музику тихіше та знижує ризик пошкодження слуху. Але, як і в попередньому випадку, безпека залежить від гучності та тривалості використання.

Вкладиші (in-ear, внутрішньоканальні)

Вставляються прямо в слуховий прохід і можуть бути особливо небезпечними за високої гучності – звук максимально близько до барабанної перетинки. При тривалому використанні можуть викликати подразнення або запалення вуха.

Як користуватися навушниками

Дотримуйтесь правила 60/60. Не перевищуйте 60% від максимальної гучності та робіть перерви кожні 60 хвилин. Вибирайте відповідну модель. Надавайте перевагу повнорозмірним або накладним навушникам. Боріться з фоновим шумом. У транспорті та шумних місцях краще використовувати навушники із системою активного шумозаглушення, щоб не збільшувати гучність. Слідкуйте за слухом. Якщо помічаєте погіршення слуху або появу шуму у вухах – не відкладайте візит до лікаря. Обмежуйте загальний час використання. Навіть помірно гучна музика при тривалому прослуховуванні може нашкодити.

Пам'ятайте: слух неможливо відновити, і його втрата здатна сильно ускладнити життя. Якщо у вас виникли питання або сумніви, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем-отоларингологом або сурдологом.