Какие наушники самые безопасные для слуха и как ими правильно пользоваться

Сегодня наушники стали неотъемлемой частью нашей жизни - мы используем их для музыки, фильмов, игр, работы и общения. Но мало кто задумывается о том, какой ценой нам достается этот комфорт.

Данные Всемирной организации здравоохранения тревожные: более миллиарда молодых людей по всему миру (ВОЗ) тревожные: более миллиарда молодых людей по всему миру рискуют потерять слух из-за частого и чрезмерно громкого прослушивания музыки и других аудиозаписей, пишет 24 Канал.

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Чем опасны наушники для слуха

Главная угроза для наших ушей – не сами наушники, а интенсивность и продолжительность воздействия звука. Внутри уха расположены особые волосковые клетки, которые превращают акустические колебания в электрические сигналы для мозга. Эти клетки очень хрупкие: слишком громкие звуки повреждают их, а восстановить их невозможно. Последствия – снижение слуха, постоянный звон или шум в ушах и даже полная потеря слуха.

Факторы риска:

Громкость звука. Если уровень превышает 85 дБ, начинают страдать волосковые клетки. Для сравнения: обычный разговор – 40 – 60 дБ, а музыка в некоторых наушниках достигает 100 – 110 дБ.

Время прослушивания. Даже умеренная громкость может быть опасной при длительном воздействии. ВОЗ советует слушать до 60 дБ без ограничений, но все, что громче, требует контроля времени.

Тип наушников. Разные конструкции по-разному влияют на ваши уши.

Какие наушники считаются менее вредными

Наушники бывают разными, и степень их безопасности напрямую зависит от конструкции и того, как вы их используете.

Накладные (on-ear) наушники

Располагаются на ушных раковинах, не проникая в слуховой проход. Считается, что они менее агрессивно влияют на внутреннее ухо, особенно при умеренной громкости. Однако убедительных исследований, подтверждающих их абсолютную безопасность, пока нет.

Полноразмерные (over-ear) наушники

Полностью закрывают ухо и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Это позволяет слушать музыку тише и снижает риск повреждения слуха. Но, как и в предыдущем случае, безопасность зависит от громкости и продолжительности использования.

Вкладыши (in-ear, внутриканальные)

Вставляются прямо в слуховой проход и могут быть особенно опасными при высокой громкости – звук максимально близко к барабанной перепонке. При длительном использовании могут вызвать раздражение или воспаление уха.

Как пользоваться наушниками

Соблюдайте правило 60/60. Не превышайте 60% от максимальной громкости и делайте перерывы каждые 60 минут. Выбирайте подходящую модель. Отдавайте предпочтение полноразмерным или накладным наушникам. Боритесь с фоновым шумом. В транспорте и шумных местах лучше использовать наушники с системой активного шумоподавления, чтобы не увеличивать громкость. Следите за слухом. Если замечаете ухудшение слуха или появление шума в ушах – не откладывайте визит к врачу. Ограничивайте общее время использования. Даже умеренно громкая музыка при длительном прослушивании может навредить.

Помните: слух невозможно восстановить, и его потеря способна сильно осложнить жизнь. Если у вас возникли вопросы или сомнения, обязательно проконсультируйтесь с врачом-отоларингологом или сурдологом.