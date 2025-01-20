Про це повідомляє 24 Канал, отримавши відповідь на запит в Управлінні бухгалтерського обліку та звітності Міністерства охорони здоров’я України.

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Зарплата Віктора Ляшка

Загалом за 2024 рік на посту міністра охорони здоровʼя заробив 1 536 013,93 гривні. В тому числі:

посадовий оклад – 900067,34 гривні;

компенсація за відпустку відповідно до частини другої статті 33 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 р., – 112991,60 гривні.

Але у відомстві зазначили, що відповідно до заяви Віктора Ляшка компенсацію за відпустку він перерахував для потреб охорони здоровʼя на офіційний рахунок "United 24".

До слова, Віктор Ляшко обіймає посаду міністра охорони здоров'я України з 20 травня 2021 року. Раніше він обіймав посаду заступника міністра охорони здоров'я та головного санітарного лікаря.