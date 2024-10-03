Такими виявились результати нового дослідження, яке опубліковали в журналі Journal of Social and Personal Relationships.

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Зрада у стосунках

У ході спостережень учені виявили, що люди, які пережили зраду, з більшою ймовірністю повідомляють про погіршення хронічного здоров'я (приміром, постійні мігрені або проблеми з серцем). Ба більше, цей стан продовжує надокучати навіть тоді, коли людина перебуває у нових стосунках.

Зазначається, що невірність або акт зради партнером є поширеним явищем у стосунках. Метааналіз показав, що близько 34% чоловіків і 24% жінок зраджували в той чи інший період свого життя.

Руйнівний вплив зради

З огляду на це, учен намагались з'ясувати психологічні ефекти, включно з підвищеною тривожністю, депресією і зниженням самооцінки. Нове дослідження пролило світло саме на довгострокові наслідки.

"Зрада партнера може мати довгострокові наслідки для здоров'я, і ці наслідки можуть бути особливо серйозними для вразливих груп, зокрема тих, хто стикається з соціально-економічними проблемами", – ідеться у статті.

Основнй висновок фахівців: люди, які зіткнутись з невірністю партнера і яким важко з цим впоратися, повинні розглянути можливість звернення по професійну допомогу.