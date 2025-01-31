УКР РУС
31 січня 2025, 11:05
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Звичка, яка після 60 років допомагає зберегти здоровий мозок

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Читання зміцнює зв'язки між нейронами, покращуючи пам'ять, концентрацію та швидкість мислення, а також сприяє соціальній взаємодії.
  • Дослідження показало, що 42% осіб, які читали перед сном, відзначили покращення сну, порівняно з 28% тих, хто не читав.

 Нейробіологи переконані, що читання є одним із найефективніших способів підтримувати мозок активним у літньому віці.

Річ у тім, що з віком когнітивні здібності поступово знижуються. Зокрема, погіршується пам'ять – складніше запам'ятовувати імена та події. Зменшується концентрація – багатозадачність стає викликом. 24 Канал з посиланням на дослідження, опубліковане в PubMed Central, розповідає, як покращити роботу мозку. 

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"Сьогодні є багато методів для підтримки фізичного здоров’я, але не так багато для мозку. Читання – один із найкращих способів зберегти розумову активність", – наголосив Амір-Хомаюн Джаваді, доцент кафедри когнітивної нейронауки Університету Кента. 

Переваги читання після 60 років:

  • Підтримує розумову активність
  • Читання зміцнює зв'язки між нейронами, що позитивно впливає на пам’ять, концентрацію та швидкість мислення.
  • Допомагає боротися із самотністю

Зауважте. Читання не лише розширює кругозір, а й сприяє соціальній взаємодії. Люди, які обговорюють книги, активують різні ділянки мозку, що покращує комунікативні навички.

Читання покращує якість сну

Розлади сну можуть передувати хворобі Альцгеймера, а читання перед сном сприяє розслабленню та засинанню.

У дослідженні за участю понад 900 людей віком 60+:

  • 42% тих, хто читав перед сном, відзначили покращення сну.
  • Серед тих, хто не читав, таких було лише 28%.

Крім того, на відміну від пасивного перегляду телевізора, читання дозволяє глибше аналізувати інформацію, розмірковувати над сюжетами та персонажами, що допомагає краще розуміти емоції – як власні, так і чужі.

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