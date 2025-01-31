Звичка, яка після 60 років допомагає зберегти здоровий мозок

Нейробіологи переконані, що читання є одним із найефективніших способів підтримувати мозок активним у літньому віці.

Річ у тім, що з віком когнітивні здібності поступово знижуються. Зокрема, погіршується пам'ять – складніше запам'ятовувати імена та події. Зменшується концентрація – багатозадачність стає викликом. 24 Канал з посиланням на дослідження, опубліковане в PubMed Central, розповідає, як покращити роботу мозку.

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"Сьогодні є багато методів для підтримки фізичного здоров’я, але не так багато для мозку. Читання – один із найкращих способів зберегти розумову активність", – наголосив Амір-Хомаюн Джаваді, доцент кафедри когнітивної нейронауки Університету Кента.

Переваги читання після 60 років:

Підтримує розумову активність

Читання зміцнює зв'язки між нейронами, що позитивно впливає на пам’ять, концентрацію та швидкість мислення.

Допомагає боротися із самотністю

Зауважте. Читання не лише розширює кругозір, а й сприяє соціальній взаємодії. Люди, які обговорюють книги, активують різні ділянки мозку, що покращує комунікативні навички.

Читання покращує якість сну

Розлади сну можуть передувати хворобі Альцгеймера, а читання перед сном сприяє розслабленню та засинанню.

У дослідженні за участю понад 900 людей віком 60+:

42% тих, хто читав перед сном, відзначили покращення сну.

Серед тих, хто не читав, таких було лише 28%.

Крім того, на відміну від пасивного перегляду телевізора, читання дозволяє глибше аналізувати інформацію, розмірковувати над сюжетами та персонажами, що допомагає краще розуміти емоції – як власні, так і чужі.