Звичка, яка після 60 років допомагає зберегти здоровий мозок
- Читання зміцнює зв'язки між нейронами, покращуючи пам'ять, концентрацію та швидкість мислення, а також сприяє соціальній взаємодії.
- Дослідження показало, що 42% осіб, які читали перед сном, відзначили покращення сну, порівняно з 28% тих, хто не читав.
Нейробіологи переконані, що читання є одним із найефективніших способів підтримувати мозок активним у літньому віці.
Річ у тім, що з віком когнітивні здібності поступово знижуються. Зокрема, погіршується пам'ять – складніше запам'ятовувати імена та події. Зменшується концентрація – багатозадачність стає викликом. 24 Канал з посиланням на дослідження, опубліковане в PubMed Central, розповідає, як покращити роботу мозку.
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"Сьогодні є багато методів для підтримки фізичного здоров’я, але не так багато для мозку. Читання – один із найкращих способів зберегти розумову активність", – наголосив Амір-Хомаюн Джаваді, доцент кафедри когнітивної нейронауки Університету Кента.
Переваги читання після 60 років:
- Підтримує розумову активність
- Читання зміцнює зв'язки між нейронами, що позитивно впливає на пам’ять, концентрацію та швидкість мислення.
- Допомагає боротися із самотністю
Зауважте. Читання не лише розширює кругозір, а й сприяє соціальній взаємодії. Люди, які обговорюють книги, активують різні ділянки мозку, що покращує комунікативні навички.
Читання покращує якість сну
Розлади сну можуть передувати хворобі Альцгеймера, а читання перед сном сприяє розслабленню та засинанню.
У дослідженні за участю понад 900 людей віком 60+:
- 42% тих, хто читав перед сном, відзначили покращення сну.
- Серед тих, хто не читав, таких було лише 28%.
Крім того, на відміну від пасивного перегляду телевізора, читання дозволяє глибше аналізувати інформацію, розмірковувати над сюжетами та персонажами, що допомагає краще розуміти емоції – як власні, так і чужі.
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