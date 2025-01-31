Привычка, которая после 60 лет помогает сохранить здоровый мозг

Нейробиологи убеждены, что чтение является одним из самых эффективных способов поддерживать мозг активным в пожилом возрасте.

Дело в том, что с возрастом когнитивные способности постепенно снижаются. В частности, ухудшается память – сложнее запоминать имена и события. Уменьшается концентрация – многозадачность становится вызовом. 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в опубликовано в PubMed Central, рассказывает, как улучшить работу мозга.

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"Сегодня есть много методов для поддержания физического здоровья, но не так много для мозга. Чтение – один из лучших способов сохранить умственную активность", – отметил Амир-Хомаюн Джавади, доцент кафедры когнитивной нейронауки Университета Кента.

Преимущества чтения после 60 лет:

Поддерживает умственную активность

Чтение укрепляет связи между нейронами, что положительно влияет на память, концентрацию и скорость мышления.

Помогает бороться с одиночеством

Заметьте. Чтение не только расширяет кругозор, но и способствует социальному взаимодействию. Люди, которые обсуждают книги, активируют различные участки мозга, что улучшает коммуникативные навыки.

Чтение улучшает качество сна

Расстройства сна могут предшествовать болезни Альцгеймера, а чтение перед сном способствует расслаблению и засыпанию.

В исследовании с участием более 900 человек в возрасте 60+:

42% тех, кто читал перед сном, отметили улучшение сна.

Среди тех, кто не читал, таких было только 28%.

Кроме того, в отличие от пассивного просмотра телевизора, чтение позволяет глубже анализировать информацию, размышлять над сюжетами и персонажами, что помогает лучше понимать эмоции – как собственные, так и чужие.