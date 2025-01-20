Группа исследователей из Институтов Гладстона и компании SanBio разработала метод восстановления мозговой функции после инсульта. Клеточная терапия успешно прошла испытания на животных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Medical Xpress.

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Повреждение мозга из-за инсульта

Среди людей, переживших ишемический инсульт, только примерно 5% полностью восстанавливаются. Многие из них сталкиваются с долгосрочными последствиями, такими как слабость, хроническая боль и эпилепсия. Пока отсутствует лечение, которое можно было бы использовать через недели или месяцы после инсульта, чтобы предотвратить развитие длительных расстройств.

Ишемический инсульт возникает, когда кровоток к определенному участку мозга блокируется, чаще всего из-за тромба или сужения сосудов. Это приводит к нехватке кислорода и питательных веществ, что вызывает гибель смерть клеток мозга и изменение активности других.

Неврологи исследовали изменения в мозге, вызванные инсультами, которые могут приводить к затяжным проблемам, таких как эпилепсия. Было установлено, что клетки в пораженных участках мозга могут проявлять чрезмерную активность, посылая слишком сильные или частые сигналы в другие области мозга. Такая гипервозбудимость связана с моторными расстройствами и судорогами, подчеркивает Джейн Паз, одна из авторов исследования.

Новый способ восстановления мозга после инсульта

Паз и ее коллеги испытали стволовую клеточную терапию, разработанную компанией SanBio. Через месяц после инсульта они ввели крысами модифицированные человеческие стволовые клетки в область, близкую к поврежденному участку мозга. После нескольких недель они измерили электрическую активность в мозге и проанализировали отдельные клетки и молекулы.

Результаты показали, что это лечение устраняет гипервозбудимость мозга у крыс, перенесших инсульт, восстанавливая баланс в нейронных сетях. Кроме того, возросло количество белков и клеток, критически важных для функционирования и восстановления мозга. Хотя менее 1% человеческих клеток оставалось в мозге крыс через неделю после трансплантации, их положительное влияние оказалось длительным.

Судя по всему, эти клетки инициируют собственные процессы восстановления мозга. Это может открыть новые перспективы для реабилитации, даже в хронической стадии после инсульта,

– отметила соавтор исследования Барбара Кляйн.

Ученые также проанализировали образцы крови крыс, получивших терапию, и контрольной группы. Это исследование позволило выявить специфические молекулы в крови, которые изменяются после инсульта, но восстанавливаются благодаря терапии. Результаты оказались настолько удивительными, что неврологи не смогли поверить в результат и еще не раз повторяли эксперименты, чтобы подтвердить эффективность метода.

Даже через месяц после инсульта стволовая клеточная терапия может восстановить нормальную мозговую активность. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать, что уменьшение гипервозбудимости с помощью стволовых клеток в конце концов приводит к снижению симптомов у людей.