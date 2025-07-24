Як безпечно купатись на річках і озерах: основні правила та поради

Багато хто вважає, що купатися після їжі шкідливо, а плавати на надувному матраці — цілком безпечно. Насправді все навпаки: після їжі купатися можна, а от матрац у відкритій воді може становити загрозу. Нагадуємо головні правила безпеки на воді, які допоможуть зберегти здоров’я та життя.

Обирайте лише дозволені місця для купання

Вибір місця для відпочинку біля води має велике значення. Найнадійніше – купатися у водоймах, перевірених санепідслужбами. Інформацію про такі пляжі легко знайти на сайті місцевої адміністрації чи МОЗ, пише 24 Канал.

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Перед початком сезону спеціалісти досліджують воду на наявність небезпечних бактерій, паразитів і вірусів. Якщо результати не відповідають нормі, існує ризик підхопити кишкові чи шкірні інфекції, зокрема ротавірус, норовірус, гепатити, дизентерію, сальмонельоз і навіть поліомієліт. Заразитися можна навіть не ковтаючи воду – збудники проникають через слизові оболонки або ушкоджену шкіру, включаючи свіжі тату чи пірсинг.

У дозволених для купання місцях зазвичай встановлені буйки, працюють рятувальники й чітко позначені межі пляжу. Не можна ігнорувати таблички "Купатися заборонено" – це питання вашої безпеки.

Дотримуйтеся правил поведінки на воді

Найкращий час для купання – зранку або ввечері, коли сонце не надто активне. Ідеальні умови: безвітряна погода, температура повітря 20–25 градусів за Цельсієм, а води – не нижче 18–19 градусів.

Міф про те, що після їжі купатися не можна, вже давно спростований. Експерти стверджують: якщо ви почуваєтеся добре, легкий прийом їжі не несе небезпеки. Справжні ризики – це нехтування правилами, невміння плавати та алкоголь.

Рекомендації ДСНС:

Людям із хронічними захворюваннями (епілепсія, діабет, астма, схильність до судом) варто купатися лише у супроводі тих, хто може надати допомогу. Надувні матраци та круги не призначені для відкритої води – їх легко відносить вітром чи течією, тож користуйтеся ними тільки біля берега. Діти повинні перебувати під наглядом дорослих, які вміють добре плавати. Категорично заборонено купатися напідпитку: кожна третя доросла жертва на воді була у стані алкогольного сп’яніння. Заходьте у воду поступово, щоб організм звик до температурної різниці. Якщо не вмієте плавати, не заходьте у воду глибше пояса. Не підпливайте близько до човнів та катерів, не пірнайте під них. Не стрибайте у незнайомих місцях: під водою можуть бути небезпечні предмети. Активні ігри на кшталт волейболу, бадмінтону чи футболу краще проводити подалі від берега, щоб уникнути випадкових падінь у воду. Купатися варто не довше 20 хвилин – навіть у теплій воді м’язи можуть втомитися й звести судомою. Щоб уникнути сонячних опіків, користуйтеся водостійким сонцезахисним кремом: наносьте його за 15 хвилин до виходу на пляж та оновлюйте кожні дві години. Не купайтеся наодинці: якщо трапиться біда, поруч може не виявитися нікого, хто допоможе.

Як діяти у надзвичайних ситуаціях?

Головне – не панікувати та знати, що робити.

Судоми. Якщо зводить ногу чи руку, переверніться на спину, кличте на допомогу і спробуйте розслабити або розтерти м’яз. Прикріплена до купальника шпилька допоможе швидко зняти спазм.

Сильна течія. Не боріться з нею – рухайтеся по течії, поступово наближаючись до берега.

Водорості чи тина. Не робіть різких рухів, обережно звільніться і пливіть на спині.

Вода у дихальних шляхах. Займіть вертикальне положення, утримуйтеся на поверхні, відкашляйтеся.

Хтось тоне. Покличте рятувальників або зателефонуйте 101. Якщо можна, киньте людині рятувальний круг чи будь-який плавучий предмет, витягуйте її обережно – дотримуйтесь безпечної дистанції, щоб не потрапити у небезпеку самі.

Тонете самі. Не боріться з водою, не кричіть, щоб не захлинутися. Ляжте на спину, розслабтеся, відновіть дихання і повільно пливіть до берега.

Більшість цих порад актуальні й для басейнів. Втім, плавати на надувному матраці у басейні дозволено, якщо дотримуватися обережності.