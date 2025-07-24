Как безопасно купаться на реках и озерах: основные правила и советы

Многие считают, что купаться после еды вредно, а плавать на надувном матрасе - вполне безопасно. На самом деле все наоборот: после еды купаться можно, а вот матрас в открытой воде может представлять угрозу. Напоминаем главные правила безопасности на воде, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.

Выбирайте только разрешенные места для купания

Выбор места для отдыха у воды имеет большое значение. Самое надежное – купаться в водоемах, проверенных санэпидслужбами. Информацию о таких пляжах легко найти на сайте местной администрации или МИНЗДРАВА, пишет 24 Канал.

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Перед началом сезона специалисты исследуют воду на наличие опасных бактерий, паразитов и вирусов. Если результаты не соответствуют норме, существует риск подхватить кишечные или кожные инфекции, в частности ротавирус, норовирус, гепатиты, дизентерию, сальмонеллез и даже полиомиелит. Заразиться можно даже не глотая воду – возбудители проникают через слизистые оболочки или поврежденную кожу, включая свежие тату или пирсинг.

В разрешенных для купания местах обычно установлены буйки, работают спасатели и четко обозначены границы пляжа. Нельзя игнорировать таблички "Купаться запрещено" – это вопрос вашей безопасности.

Придерживайтесь правил поведения на воде

Лучшее время для купания – утром или вечером, когда солнце не слишком активное. Идеальные условия: безветренная погода, температура воздуха 20–25 градусов по Цельсию, а воды – не ниже 18–19 градусов.

Миф о том, что после еды купаться нельзя, уже давно опровергнут. Эксперты утверждают: если вы чувствуете себя хорошо, легкий прием пищи не несет опасности. Настоящие риски – это пренебрежение правилами, неумение плавать и алкоголь.

Рекомендации ГСЧС:

Людям с хроническими заболеваниями (эпилепсия, диабет, астма, склонность к судорогам) стоит купаться только в сопровождении тех, кто может оказать помощь. Надувные матрасы и круги не предназначены для открытой воды – их легко уносит ветром или течением, поэтому пользуйтесь ими только у берега. Дети должны находиться под присмотром взрослых, которые умеют хорошо плавать. Категорически запрещено купаться навеселе: каждая третья взрослая жертва на воде была в состоянии алкогольного опьянения. Заходите в воду постепенно, чтобы организм привык к температурной разнице. Если не умеете плавать, не заходите в воду глубже пояса. Не подплывайте близко к лодкам и катерам, не ныряйте под них. Не прыгайте в незнакомых местах: под водой могут быть опасные предметы. Активные игры вроде волейбола, бадминтона или футбола лучше проводить подальше от берега, чтобы избежать случайных падений в воду. Купаться стоит не дольше 20 минут – даже в теплой воде мышцы могут устать и свести судорогами. Чтобы избежать солнечных ожогов, пользуйтесь водостойким солнцезащитным кремом: наносите его за 15 минут до выхода на пляж и обновляйте каждые два часа. Не купайтесь в одиночку: если случится беда, рядом может не оказаться никого, кто поможет.

Как действовать в чрезвычайных ситуациях?

Главное – не паниковать и знать, что делать.

Судороги. Если сводит ногу или руку, перевернитесь на спину, зовите на помощь и попробуйте расслабить или растереть мышцу. Прикрепленная к купальнику булавка поможет быстро снять спазм.

Сильное течение. Не боритесь с ним – двигайтесь по течению, постепенно приближаясь к берегу.

Водоросли или плетень. Не делайте резких движений, осторожно освободитесь и плывите на спине.

Вода в дыхательных путях. Займите вертикальное положение, удерживайтесь на поверхности, откашляйтесь.

Кто-то тонет. Позовите спасателей или позвоните по телефону 101. Если можно, бросьте человеку спасательный круг или любой плавучий предмет, вытаскивайте его осторожно – соблюдайте безопасную дистанцию, чтобы не попасть в опасность сами.

Тонете сами. Не боритесь с водой, не кричите, чтобы не захлебнуться. Лягте на спину, расслабьтесь, восстановите дыхание и медленно плывите к берегу.

Большинство этих советов актуальны и для бассейнов. Впрочем, плавать на надувном матрасе в бассейне разрешено, если соблюдать осторожность.