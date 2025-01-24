Вчені неодноразово підкреслювали, що розрив стосунків між матір'ю та батьком негативно впливає на психічне та фізичне здоров'я дітей, причому вплив може проявлятися як відразу, так і пізніше в житті, повідомляє 24 Канал з посиланням на PLOS One.

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Нове дослідження впливу розлучень

Дослідники з Університету Торонто (Канада) виявили зв'язок між розлученнями батьків і підвищеним ризиком інсультів у їхніх дітей у майбутньому. Нова стаття продовжує цю тематику, пропонуючи поглиблений аналіз на великій вибірці літніх людей.

У дослідження увійшли понад 13 тисяч американців віком 65 років і старше, які в дитинстві не зазнали фізичного чи сексуального насильства. Дані були отримані з американської бази 2022 Behavior Risk Factor Surveillance System, створеної Центрами з контролю та профілактики захворювань США через телефонні опитування для моніторингу факторів ризику здоров'я.

Розлучення батьків підвищують ризик інсульту у дітей

Серед респондентів 13,9% повідомили, що їхні батьки розлучилися до того, як їм виповнилося 18 років. Понад 7,3% учасників зізналися, що перенесли інсульт. Аналіз даних із використанням бінарної логістичної регресії показав, що ризик інсульту у тих, хто пережив розлучення батьків, був на 61% вищий порівняно з тими, хто не стикався з цією проблемою в дитинстві.

Цей взаємозв'язок залишався значущим незалежно від статі учасників і з урахуванням інших відомих факторів ризику інсульту, таких як куріння, фізична неактивність, рівень доходу та освіта.

Хоча дослідники не заглиблювалися в можливі причини цього зв'язку, вони припустили наявність як біологічних, так і соціальних факторів. Також вони відзначили обмеження дослідження, вказуючи на те, що його методологія не дозволяє встановити причинно-наслідкові зв'язки та поширити висновки на молодшу популяцію.

Однак, результати роботи важливі й можуть слугувати основою для створення програм з профілактики інсультів у майбутньому.