Про це 24 Каналу розповів офіцер служби психологічного забезпечення НГУ Сергій Багаліка. Він пояснив, наскільки важливою є роль психолога в українській армії.

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Як часто військові звертаються за психологічною допомогою

У разі якщо фахівців менше, тобто вкрай складно надати військовослужбовцю індивідуальну допомогу. Лише індивідуальний підхід гарантує якісний результат. Адже кожна людина має різні потреби й проблеми, тому з кожним потрібно працювати індивідуально.

Зверніть увагу! Люди, які мають психологічну освіту, можуть доєднатися до лав психологічної служби Національної гвардії України. Детальну інформацію можна отримати за номером 050 083 65 71.

Військовослужбовці частіше довіряють своїм психологам, ніж цивільні особи. Адже військовий розуміє, що спілкування з психологом дає можливість йому психологічно розвантажитися, поділитися своїми проблемами та навчитися контролювати емоції.

Психолог не дає порад, але він може навчити технік, допомогти розібратися в собі,

– мовив Багаліка.

Втім, доволі часто військовослужбовці звертаються за допомогою до психологів не тільки з проблемами, які стосуються війни, а також, наприклад, щодо проблем у родині.

Програми допомоги відновлення ментального здоров'я

Військові під час заходів декомпресії, а також на етапі підготовки до виконання службово-бойових завдань користуються програмою "Ти як?", ініційованою першою леді Оленою Зеленською.

Декомпресія – форма психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебували в екстремальних (бойових) умовах службово-бойової діяльності

Крім цього, у Національній гвардії ще існує програма міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка "Рівний-рівному", яка дозволяє замінити психолога, щоб на лінії боєзіткнення побратим міг допомагати побратиму.

"Якщо стаються якісь гострі стресові розлади, якщо потрібна обов'язкова екстрена психологічна допомога, саме програма "Рівний-рівному" допомагає навчити одного військовослужбовця допомогти своєму побратиму", – пояснив офіцер служби психологічного забезпечення НГУ.