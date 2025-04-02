Часто п'яткова шпора виникає одночасно з плантарним фасциїтом – запаленням сполучної тканини (плантарної фасції), що проходить через всю ступню, особливо в області п'яти, повідомляє 24 Канал з посилання на healthline.

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Холодні компреси

Холод допомагає зменшити запалення тканин навколо п'яти. Ви можете прикладати до п'яти пакет з льодом, обгорнутий тканиною.

Як застосовувати:

Тримайте холодний компрес на п'яті приблизно 10 хвилин, потім зніміть. Повторюйте процедуру щогодини протягом дня. Також хороший ефект дає катання ступнею пляшки з замороженою водою.

Підбір правильного взуття та ортопедичні устілки

Зручне взуття, яке добре прилягає до стопи, може знизити навантаження на шпору, тим самим зменшуючи біль. При виборі взуття зверніть увагу на такі характеристики:

Жорстка фіксація п'яти: задня частина взуття має бути міцною, щоб запобігти надмірному руху стопи всередину чи назовні.

Помірна гнучкість: взуття має згинатися плавно, з певним опором, але не бути надто м'яким.

Невеликий каблук: каблук висотою до 2,5 см допомагає зменшити тиск на п'яту.

Також можна виготовити індивідуальні ортопедичні устілки за призначенням ортопеда або подолога, які забезпечать додаткову підтримку стопи.

Безрецептурні протизапальні препарати

Для зменшення болю і запалення можуть використовуватись такі лікарські засоби:

Аспірин;

Ібупрофен;

Напроксен;

Парацетамол;

Диклофенак.

Важливо: ці препарати не можна приймати людям з хронічними захворюваннями нирок або з виразкою шлунка. Парацетамол може зменшити біль, але не має протизапальних властивостей.

Розтягувальні вправи

Регулярне розтягування литкових м'язів та плантарної фасції зменшує навантаження на п'яту. Приклади вправ:

Розтягування стопи

Сядьте і покладіть одну ногу на іншу. Візьміться руками за пальці стопи й обережно потягніть їх до себе. Тримайте положення 30 секунд, повторіть 5 разів для кожної ноги.

Розтягування литкових м'язів

Станьте біля стіни на відстані витягнутої руки. Поставте одну ногу вперед, зігнувши коліна, руки покладіть на стіну на рівні плечей. Повільно нахиляйтесь вперед, відчуваючи розтягнення литок. Тримайте положення 10 секунд, повторіть по 10 разів на кожну ногу.

Виконання таких вправ вранці, вдень і ввечері значно зменшує біль. На ніч можна застосовувати спеціальну шину (нічний ортез), яка тримає стопу в розтягнутому стані.

Кріоультразвукова терапія

Кріоультразвук – це метод, що поєднує терапевтичний ефект ультразвукових хвиль і холоду, допомагає знизити больові відчуття. Зазвичай процедуру проводять фізіотерапевти або подологи.

Ін'єкції кортикостероїдів

Ін'єкції кортикостероїдів не усувають саму шпору, але ефективно знімають біль і запалення. Перед процедурою лікар зазвичай застосовує місцевий анестетик для зниження дискомфорту. Введення препарату найчастіше здійснюється в середню або внутрішню частину п'яти.

Важливо пам'ятати, що кількість таких ін'єкцій обмежена через ризик пошкодження сухожиль.

Хірургічне лікування

До хірургічного втручання лікарі зазвичай вдаються лише у випадку, якщо консервативні методи, описані вище, не принесли очікуваного полегшення.

Під час операції, яку найчастіше рекомендують при п'ятковій шпорі, хірург частково відокремлює плантарну фасцію (зв'язку стопи) від п'яткової кістки та видаляє саму кісткову шпору за допомогою спеціальних інструментів. Така процедура дозволяє знизити тиск на стопу, усуваючи саму причину болю.