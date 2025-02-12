Жінка спутала менопаузу з раком: які симптоми виявились тривожними
- 58-річна жінка з Великої Британії сплутала симптоми раку матки з менопаузою, що призвело до пізньої діагностики.
- Лікування включало хімієтерапію та опромінення, що допомогло досягти ремісії, але залишило наслідки для здоров'я.
- Жінка активно ділиться своєю історією, закликаючи інших звертатися до лікарів при підозрілих симптомах.
58-річна жителька Великої Британії помилково сприйняла тривожні симптоми у своєму організмі за ознаки менопаузи. Проте згодом виявилося, що в неї розвивався рак матки.
Менопауза супроводжується безліччю змін в організмі, і не кожна жінка звертає увагу на незвичні прояви, вважаючи їх наслідком вікових гормональних змін, повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.
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Рак спутали з менопаузою
Саме так сталося з Доун Уілліс із Кентербері. Протягом року вона стикалася з кровотечами, але не надавала їм значення. Ситуація змінилася, коли її живіт почав збільшуватися. Близькі наполягли на візиті до лікаря, що, можливо, врятувало їй життя: лікарі діагностували у Доун рак матки на пізній стадії.
Небезпечні симптоми, які можна сплутати з менопаузою
Рак ендометрія часто розвивається поступово і непомітно, проте фахівці виділяють кілька ключових ознак, які вимагають термінового звернення до лікаря:
- Кров'янисті виділення після настання менопаузи. Навіть незначні кровотечі є небезпечним сигналом.
- Незвично сильні та нерегулярні менструації. Якщо менструації стали тривалими або інтенсивними, це привід для медичного обстеження.
- Кровотечі між менструаціями. Особливо якщо вони супроводжуються болем або зміною характеру виділень.
- Здуття живота та відчуття тиску внизу живота. Якщо живіт збільшується без видимої причини, це може вказувати на серйозне захворювання.
Лікування було успішним
Діагноз поставили у 2017 році. Доун довелося пройти рік інтенсивного лікування, яке включало хімієтерапію та опромінення. У 2018 році рак перейшов у стадію ремісії, а через чотири роки, у 2022 році, лікарі повідомили, що вона повністю здорова.
Однак курс лікування залишив свої наслідки. У Доун були пошкоджені кишківник та інші органи, що вимагало хірургічного втручання та накладення стоми.
Не відкладайте візит до лікаря
Після одужання Доун активно виступає зі своєю історією в ЗМІ, сподіваючись допомогти іншим жінкам уникнути трагічних наслідків.
Я почувалася абсолютно нормально, єдиним незвичним симптомом були кровотечі. Якби я відкладала візит до лікаря хоча б на кілька місяців, можливо, мене вже не було б у живих,
– каже вона.
Доун радить не боятися ходити до лікарів і перевірятися навіть при незначних симптомах.
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