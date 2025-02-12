Жінка спутала менопаузу з раком: які симптоми виявились тривожними

58-річна жителька Великої Британії помилково сприйняла тривожні симптоми у своєму організмі за ознаки менопаузи. Проте згодом виявилося, що в неї розвивався рак матки.

Менопауза супроводжується безліччю змін в організмі, і не кожна жінка звертає увагу на незвичні прояви, вважаючи їх наслідком вікових гормональних змін, повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Рак спутали з менопаузою

Саме так сталося з Доун Уілліс із Кентербері. Протягом року вона стикалася з кровотечами, але не надавала їм значення. Ситуація змінилася, коли її живіт почав збільшуватися. Близькі наполягли на візиті до лікаря, що, можливо, врятувало їй життя: лікарі діагностували у Доун рак матки на пізній стадії.

Небезпечні симптоми, які можна сплутати з менопаузою

Рак ендометрія часто розвивається поступово і непомітно, проте фахівці виділяють кілька ключових ознак, які вимагають термінового звернення до лікаря:

Кров'янисті виділення після настання менопаузи. Навіть незначні кровотечі є небезпечним сигналом.

Незвично сильні та нерегулярні менструації. Якщо менструації стали тривалими або інтенсивними, це привід для медичного обстеження.

Кровотечі між менструаціями. Особливо якщо вони супроводжуються болем або зміною характеру виділень.

Здуття живота та відчуття тиску внизу живота. Якщо живіт збільшується без видимої причини, це може вказувати на серйозне захворювання.

Лікування було успішним

Діагноз поставили у 2017 році. Доун довелося пройти рік інтенсивного лікування, яке включало хімієтерапію та опромінення. У 2018 році рак перейшов у стадію ремісії, а через чотири роки, у 2022 році, лікарі повідомили, що вона повністю здорова.

Однак курс лікування залишив свої наслідки. У Доун були пошкоджені кишківник та інші органи, що вимагало хірургічного втручання та накладення стоми.

Не відкладайте візит до лікаря

Після одужання Доун активно виступає зі своєю історією в ЗМІ, сподіваючись допомогти іншим жінкам уникнути трагічних наслідків.

Я почувалася абсолютно нормально, єдиним незвичним симптомом були кровотечі. Якби я відкладала візит до лікаря хоча б на кілька місяців, можливо, мене вже не було б у живих,

– каже вона.

Доун радить не боятися ходити до лікарів і перевірятися навіть при незначних симптомах.