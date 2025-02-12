Женщина спутала менопаузу с раком: какие симптомы оказались тревожными

58-летняя жительница Великобритании ошибочно приняла тревожные симптомы в своем организме за признаки менопаузы. Однако впоследствии оказалось, что у нее развивался рак матки.

Менопауза сопровождается множеством изменений в организме, и не каждая женщина обращает внимание на необычные проявления, считая их следствием возрастных гормональных изменений, сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Также на тему Еще одному человеку успешно пересадили почку от свиньи

Рак спутали с менопаузой

Именно так произошло с Доун Уиллис из Кентербери. В течение года она сталкивалась с кровотечениями, но не придавала им значения. Ситуация изменилась, когда ее живот начал увеличиваться. Близкие настояли на визите к врачу, что, возможно, спасло ей жизнь: врачи диагностировали у Доун рак матки на поздней стадии.

Опасные симптомы, которые можно спутать с менопаузой

Рак эндометрия часто развивается постепенно и незаметно, однако специалисты выделяют несколько ключевых признаков, которые требуют срочного обращения к врачу:

Кровянистые выделения после наступления менопаузы. Даже незначительные кровотечения являются опасным сигналом.

Необычно сильные и нерегулярные менструации. Если менструации стали длительными или интенсивными, это повод для медицинского обследования.

Кровотечения между менструациями. Особенно если они сопровождаются болью или изменением характера выделений.

Вздутие живота и ощущение давления внизу живота. Если живот увеличивается без видимой причины, это может указывать на серьезное заболевание.

Лечение было успешным

Диагноз поставили в 2017 году. Доун пришлось пройти год интенсивного лечения, которое включало химиотерапию и облучение. В 2018 году рак перешел в стадию ремиссии, а через четыре года, в 2022 году, врачи сообщили, что она полностью здорова.

Однако курс лечения оставил свои последствия. У Доун были повреждены кишечник и другие органы, что требовало хирургического вмешательства и наложения стомы.

Не откладывайте визит к врачу

После выздоровления Доун активно выступает со своей историей в СМИ, надеясь помочь другим женщинам избежать трагических последствий.

Я чувствовала себя абсолютно нормально, единственным необычным симптомом были кровотечения. Если бы я откладывала визит к врачу хотя бы на несколько месяцев, возможно, меня уже не было бы в живых,

– говорит она.

Доун советует не бояться ходить к врачам и проверяться даже при незначительных симптомах.