Нова дієта для відновлення мікробіому кишківника

Сучасні продукти харчування, багаті на консерванти, рафіновані інгредієнти та антибіотики, можуть негативно впливати на кишкову мікрофлору, знищуючи корисні бактерії та спричиняючи дисбаланс в організмі.

Міжнародне дослідження, проведене за участі вчених з Університету Альберти, підтвердило, що повернення до традиційного харчування сприяє покращенню стану кишечника та загального здоров’я, інформує 24 Канал.

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"Ми розробили дієтичний підхід, який сприяє відновленню кишкового мікробіома та знижує ризик таких захворювань, як діабет і серцево-судинні хвороби", – пояснила Анісса Армет, доктор наук у сфері харчування та метаболізму, одна з керівників дослідження.

Деталі дослідження

Фахівці акцентували увагу на відновленні корисної бактерії Limosilactobacillus reuteri, яка відіграє ключову роль у підтримці здорового кишкового середовища. Для цього дослідники створили спеціальну дієту Non-Industrialized Miяrobiome Restore (NiMe), яка базується на харчових звичках традиційних спільнот, зокрема мешканців сільських районів Папуа-Нової Гвінеї.

"Наші спостереження показали, що кишковий мікробіом у жителів традиційних спільнот значно багатший і різноманітніший. Він містить більше корисних бактерій, які розщеплюють клітковину, та менше прозапальних мікроорганізмів, характерних для західного типу харчування", — розповів Єнс Вальтер, професор Університетського коледжу Корка.

Що передбачає дієта NiMe

Основу раціону склали натуральні продукти, збагачені клітковиною:

Овочі та бобові – солодка картопля, огірки, капуста, горох, цибуля

Злаки – рис

Білкові продукти – курка, лосось, свинина у невеликих кількостях

Що виключили? Пшеницю, молочні продукти, яловичину.

Ефективність дієти

Щоб перевірити ефективність такого харчування, 30 здорових канадців протягом 3-х тижнів дотримувалися дієти NiMe. Результати показали, що новий раціон сприяв відновленню кишкової мікрофлори та зменшенню рівня шкідливих бактерій.

Яких результатів вдалося досягти: