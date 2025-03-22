Новая диета для восстановления микробиома кишечника
- Международное исследование показало, что диета NiMe, основана на традиционных пищевых привычках, способствует восстановлению кишечной микрофлоры и снижает риск заболеваний.
- Диета NiMe включает натуральные продукты, обогащенные клетчаткой, и исключает пшеницу, молочные продукты и говядину, что доказало свою эффективность в 3-недельном исследовании с участием 30 канадцев.
Современные продукты питания, богатые консервантами, рафинированными ингредиентами и антибиотиками, могут негативно влиять на кишечную микрофлору, уничтожая полезные бактерии и вызывая дисбаланс в организме.
Международное исследование, проведено при участии ученых из Университета Альберты, подтвердило, что возвращение к традиционному питанию способствует улучшению состояния кишечника и общего здоровья, информирует 24 Канал.
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"Мы разработали диетический подход, который способствует восстановлению кишечного микробиома и снижает риск таких заболеваний, как диабет и сердечно-сосудистые болезни", – объяснила Анисса Армет, доктор наук в области питания и метаболизма, одна из руководителей исследования.
Детали исследования
Специалисты акцентировали внимание на восстановлении полезной бактерии Limosilactobacillus reuteri, которая играет ключевую роль в поддержании здоровой кишечной среды. Для этого исследователи создали специальную диету Non-Industrialized Miяrobiome Restore (NiMe), которая базируется на пищевых привычках традиционных сообществ, в частности жителей сельских районов Папуа-Новой Гвинеи.
"Наши наблюдения показали, что кишечный микробиом у жителей традиционных сообществ значительно богаче и разнообразнее. Он содержит больше полезных бактерий, которые расщепляют клетчатку, и меньше провоспалительных микроорганизмов, характерных для западного типа питания", – рассказал Йенс Вальтер, профессор Университетского колледжа Корка.
Что предусматривает диета NiMe
Основу рациона составили натуральные продукты, обогащенные клетчаткой:
- Овощи и бобовые – сладкий картофель, огурцы, капуста, горох, лук
- Злаки – рис
- Белковые продукты – курица, лосось, свинина в небольших количествах
Что исключили? Пшеницу, молочные продукты, говядину.
Эффективность диеты
Чтобы проверить эффективность такого питания, 30 здоровых канадцев в течение 3-х недель придерживались диеты NiMe. Результаты показали, что новый рацион способствовал восстановлению кишечной микрофлоры и уменьшению уровня вредных бактерий.
Каких результатов удалось достичь:
- Уровень "плохого" холестерина снизился на 17%
- Уровень сахара в крови уменьшился на 7%
- Уровень С-реактивного белка, который связан с воспалительными процессами и сердечно-сосудистыми заболеваниями, снизился на 14%.
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