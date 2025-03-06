Як соцмережі впливають на наше тіло: неочікуване відкриття

Нове дослідження показало, що взаємодія із соціальними мережами може спричиняти фізіологічні реакції, подібні до тих, які виникають у моменти сильного емоційного стресу.

Британські дослідники проаналізували, як регулярне використання соцмереж впливає на людський організм, і дійшли разючих висновків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Uhealthy.

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Нове дослідження соцмереж

У межах експерименту вчені дослідили реакції 54 молодих учасників. Добровольцям запропонували протягом 15 хвилин гортати стрічки популярних соцмереж, поки дослідники фіксували фізіологічні зміни за допомогою спеціальних датчиків: вимірювали частоту пульсу, активність потових залоз та інші показники. Для порівняння, контрольна група читала новинні матеріали.

Неочікувані результати

У тих, хто проводив час у соцмережах, зафіксували вираженіші фізіологічні зміни, ніж у тих, хто читав новини. Серцевий ритм сповільнювався, а активність потових залоз зростала – = це вказувало на стан сконцентрованої уваги. Проте найцікавіші зміни сталися, коли учасників попросили припинити перегляд соцмереж та перейти до читання тексту.

Показники пульсу різко зросли, активність потових залоз підвищилася, а учасники скаржилися на почуття тривоги та дискомфорту. Ці симптоми нагадали вченим фізіологічні наслідки відмови від кофеїну чи навіть лікування залежності від серйозних речовин.

Прояви залежності

Хоча питання про те, чи є взаємодія із соцмережами справжньою залежністю, все ще активно обговорюється в наукових колах, експерти сходяться на думці: популярні платформи, такі як YouTube, мають сильний ефект залучення.

Нескінченний перегляд контенту, алгоритми, які підлаштовуються під особисті вподобання, система лайків і коментарів – усе це створює ефект, подібний до звикання. За статистикою 2024 року, середній користувач проводить близько 145 хвилин на день у соцмережах, а короткі відеоролики утримують аудиторію на 70% довше, ніж класичний формат контенту.

Водночас на відміну від наркотичних речовин, соцмережі задовольняють одну з важливих людських потреб – потребу у спілкуванні. Вони створюють ілюзію соціальної взаємодії, хоча не можуть замінити живе спілкування та емоційний зв’язок. Дослідники порівнюють це явище із надмірним споживанням солодощів: це приємно, але у великих кількостях шкодить.

Рекомендації

Автори дослідження наголошують, що не варто вважати соціальні мережі абсолютним злом. Хоча надмірне захоплення ними – наприклад, проведення 4 – 5 годин на день – може спричинити проблеми з навчанням, роботою чи сном, більшість користувачів здатні самостійно обмежувати час, проведений у соцмережах, без серйозних наслідків.

Важливо дотримуватися балансу, приділяючи час реальному спілкуванню, прогулянкам, заняттям спортом та хобі. Це особливо актуально для підлітків, чия психіка ще формується.