Як найшвидше відновити травну систему після приймання антибіотиків
- Дослідження показало, що дієта з високим вмістом клітковини сприяє швидшому відновленню мікробіому кишківника після приймання антибіотиків, ніж "західна" дієта з високим вмістом жирів.
- Пересадка мікробів із фекалій була ефективною лише для мишей, які отримували збалансовану дієту з великою кількістю клітковини, тоді як "західна" дієта не допомогла відновити мікробіом.
- Експерти вважають, що результати можуть бути корисними і для людей, оскільки споживання рослинних продуктів також сприяє зниженню біологічного віку та підтриманню здоров’я серця.
Після закінчення курсу антибіотиків і одужання від інфекції відновлення мікрофлори кишківника може тривати доволі довго. Антибіотики впливають не лише на шкідливі, але й на корисні бактерії, що часто призводить до порушень у роботі травної системи.
Дослідники з Чиказького університету вивчали, як різні дієти впливають на відновлення мікробіому кишківника після агресивного лікування антибіотиками, повідомляє 24 Канал з посиланням на New Atlas.
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Нове дослідження мікробіому кишківника
В експерименті одну групу мишей годували їжею, характерною для так званої "західної" дієти – з високим вмістом жирів і мінімальною кількістю клітковини. Інша група отримувала їжу, багату на рослинну клітковину й з низьким вмістом жирів, що нагадувало середземноморську дієту.
Обидві групи пройшли курс антибіотиків, а для відновлення їхнього мікробіому використовувалась трансплантація мікробів із фекалій: корисні бактерії з випорожнень мишей, які не отримували антибіотики, пересаджувалися у кишківник піддослідних тварин.
Дієта значно пришвидшує відновлення мікробіому
Результати показали, що у мишей, які харчувалися збалансовано й отримували багато клітковини, мікрофлора кишківника відновлювалася набагато ефективніше – успішно формувалися різноманітні корисні бактерії.
Натомість у гризунів на західній дієті спроби трансплантації не дали бажаного ефекту: мікробіом практично не відновився, а самі миші стали більш вразливими до зараження сальмонелою.
Дослідники зробили висновок: якщо раціон спочатку бідний на клітковину та багатий на жири, навіть пересадка мікробів не допоможе відновити здорову флору кишківника. Хоча експерименти проводилися на мишах, експерти в галузі гастроентерології вважають, що ці результати можуть бути корисними і для людей, особливо під час відновлення після серйозних медичних процедур і приймання потужних антибіотиків.
Окрім відновлення кишкового мікробіому, споживання рослинних продуктів сприяє зниженню біологічного віку, нормалізації рівня "поганого" холестерину, підтриманню здоров’я серця та стимулюванню мозкової активності.
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