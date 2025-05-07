Вигорання чи втома: як розпізнати та побороти ці стани

Переповнений список справ і постійні дедлайни часто призводять до сильної втоми або навіть до професійного вигорання. Розбираємося, як відрізнити одне від іншого та коли варто звернутися за допомогою фахівця.

Як розрізнити втому та вигорання

Втома – це відчуття втомленості та нестачі енергії, що заважає звичному життю. Вона не є хворобою, а лише симптомом, часто відповіддю організму на особливості способу життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Причини втоми:

нестача сну;

часте вживання алкоголю;

приймання психоактивних речовин;

надмірна кількість кофеїну, що порушує сон;

занадто велике фізичне навантаження;

емоційне напруження.

Вигорання – це особливий вид стресу, що супроводжується фізичним або емоційним виснаженням, відчуттям безнадії та спустошення. Це не хвороба у медичному сенсі, але часто пов’язана з серйозними розладами, наприклад, з депресією.

Причини вигорання на роботі:

Відсутність контролю: неможливість впливати на розклад чи обсяг завдань.

Нечіткі очікування: нерозуміння вимог та критеріїв ефективності роботи.

Конфлікти на роботі: напружені стосунки з колегами чи керівництвом.

Дисбаланс у навантаженні: забагато або, навпаки, замало роботи.

Ізоляція: відсутність підтримки у колективі.

Порушення балансу між роботою та особистим життям: перекіс у будь-який бік також може призвести до стресу та вигорання.

Ознаки втоми й вигорання: у чому різниця

Втома Вигорання Звичайний стрес, труднощі у повсякденному житті Тривале відчуття спустошення Проблеми зі сном, безсоння Безсоння та постійна сонливість Нездоровий спосіб життя (харчування, брак фізичної активності) Повна втрата енергії, уникання спілкування Гормональні зміни, спричинені вагітністю, менопаузою, та іншими Зниження концентрації, неуважність Може виникати через приймання ліків чи лікування Розчарування в роботі, дратівливість

Як самостійно впоратися з втомою

Експерти радять:

стежити за харчуванням і приділяти увагу фізичній активності;

дотримуватися режиму сну: лягати та вставати в один і той самий час, спати 7 – 8 годин;

розслаблятися перед сном: читати, слухати музику або подкасти;

створити максимально комфортну атмосферу для сну – тиша, помірна температура, затемнення у кімнаті.

Також важливо мінімізувати шкідливі звички: обмежити алкоголь, куріння, надмірне вживання кофеїну.

Як боротися з вигоранням самостійно

Вигорання часто пов’язане з робочими обставинами, на які важко вплинути. Ось що радять фахівці:

Подумайте про можливі зміни: обговоріть з керівництвом можливість змінити робочі завдання чи графік. Якщо ситуація не змінюється – подумайте про зміну роботи. Звертайтеся по підтримку: діліться переживаннями з друзями, близькими або колегами. Якщо на роботі є програма підтримки співробітників, скористайтеся нею. Практикуйте розслаблення: йога, медитація, дихальні вправи допомагають знизити рівень стресу. Регулярно займайтеся спортом: фізична активність допомагає відновити емоційний баланс. Стежте за сном: повноцінний відпочинок важливий для відновлення сил.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Варто звернутися по допомогу до фахівця, якщо: