Чи впливають протеїнові добавки на чоловічу фертильність

Сучасні дослідження свідчать: протеїнові добавки, ймовірно, не мають помітного впливу на чоловічу фертильність. Натомість стиль харчування дійсно може відігравати важливу роль – розбираємося як саме.

На сьогодні наука не має переконливих доказів того, що споживання білкових добавок негативно впливає на якість сперми у чоловіків, пише 24 Канал з посилання на The F&S Family of Journals.

Також на тему Що гірше впливає на чоловіче здоровʼя – вейп чи звичайні цигарки

Який вплив протеїнових добавок на чоловічу фертильність

Більшість досліджень показують, що приймання протеїну не погіршує репродуктивну функцію. Подібні результати отримано і в експериментах на тваринах – наприклад, у самців мишей навіть максимальні дози сироваткового протеїну, рекомендовані людині, не змінювали якість сперми чи здатність до запліднення. Водночас прямо переносити ці висновки на людей не можна.

З іншого боку, деякі протеїнові суміші можуть містити небажані домішки – наприклад, анаболічні стероїди чи інші не зазначені у складі речовини – які дійсно здатні негативно впливати на якість сперми. Тому обирайте добавки уважно й ретельно перевіряйте їхній склад.

Харчування і чоловіча фертильність

Набагато відчутніший вплив на чоловічу фертильність має загальна структура харчування. Зокрема, так звана західна дієта – з великою кількістю м’яса, простих вуглеводів, насичених та трансжирів, а також з дефіцитом клітковини і корисних жирних кислот – розглядається як фактор підвищеного ризику розвитку не лише безпліддя, а й багатьох серйозних захворювань (рак, серцево-судинні патології, метаболічні порушення).

На противагу їй, середземноморський раціон – з великою кількістю овочів, злаків, бобових, фруктів, оливковою олією, рибою та помірним споживанням м’ясних і молочних продуктів – асоціюється з покращенням якості сперми. Такий спосіб харчування багатий на антиоксиданти, ненасичені жирні кислоти та клітковину, і містить мало шкідливих жирів.

Вегетаріанська дієта за складом подібна до середземноморської, але повністю виключає м’ясо. Дослідження поки не дають однозначної відповіді щодо її впливу на чоловічу фертильність: з одного боку, овочі і фрукти містять багато антиоксидантів, що підтримують здоров’я сперматозоїдів, з іншого – деякі компоненти рослинної їжі можуть зменшувати концентрацію та рухливість статевих клітин. Вплив вегетаріанства на чоловічу здатність до запліднення потребує подальшого вивчення.

Роль білка у якості сперми

Хоча сперматозоїди не використовують білки як основне джерело енергії, дефіцит білка у раціоні може негативно вплинути на чоловічу фертильність. Однак дані щодо користі або шкоди високобілкових дієт суперечливі.

На якість сперми, ймовірно, впливає не стільки кількість, скільки амінокислотний склад білків: рослинні білки містять менше метіоніну і цистеїну – амінокислот, які потенційно можуть впливати на рухливість сперматозоїдів. В експериментах на мавпах надлишок тваринного білка призводив до погіршення параметрів сперми, однак ці висновки не можна автоматично переносити на людей.

А чи потрібні інші добавки?

Загалом, для підтримання фертильності як чоловікам, так і жінкам достатньо повноцінного і збалансованого харчування. Вплив окремих антиоксидантних чи мікронутрієнтних добавок на якість сперми поки що вивчений недостатньо, аби можна було рекомендувати їх для покращення репродуктивної функції.

Отже, якщо ви обираєте протеїнові добавки без анаболіків та інших потенційно небезпечних компонентів, вони не зашкодять чоловічій фертильності. Головне – звертати увагу на основний раціон: обмежувати споживання продуктів глибокої обробки, насичених та трансжирів і віддавати перевагу різноманітному, збалансованому харчуванню.

Зв’язок між дієтою, харчовими добавками і чоловічою репродуктивною функцією залишається складним і вимагає подальших досліджень, але турбота про харчування вже зараз може принести відчутну користь вашому здоров’ю.