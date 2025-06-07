Харчування може подовжити життя пацієнтів із раком кишківника – нові дані

Збалансоване харчування може суттєво підвищити шанси на виживання у пацієнтів із раком товстої кишки на пізній стадії.

Такі дані представили дослідники на щорічній конференції Американського товариства клінічної онкології в Чикаго, повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Деталі дослідження

Науковці проаналізували дані 1625 пацієнтів із колоректальним раком III стадії, які проходили операцію та хіміотерапію. Упродовж 5 років вони записували свій раціон і результати виявилися вражаючими.

Пацієнти, які споживали багато переробленої їжі, цукру та насичених жирів, мали на 87% вищий ризик смерті. Натомість ті, хто дотримувався переважно рослинної дієти з овочами, чаєм і кавою, жили значно довше,

– ідеться у висновках.

Свідомий підхід у харчування

За словами онкологині Кіммі Нг, пацієнти часто запитують, що можуть зробити самостійно. Її відповідь: змінити харчування – це критично важливо. Її колега Сара Чар додає: "Усе, що ми їмо, безпосередньо контактує з кишківником – органом, ураженим хворобою".

Дієтологиня Гізер Грінлі вважає, що пацієнтам потрібно допомагати не лише під час лікування, а й у переході до здорового способу життя в довгостроковій перспективі. Серед корисних продуктів: бобові, броколі, клітковина, капуста.

Користь фізактивності

Ще одним важливим фактором виявилася фізична активність. Ті, хто поєднував здорову дієту з регулярними прогулянками, знижували ризик смерті на 63%. Окреме дослідження також показало, що активність зменшує ризик рецидиву чи нового раку на 28%.

Онкологи наголошують: зміна способу життя — не просто підтримка лікування, а реальний інструмент виживання.