Харчування може подовжити життя пацієнтів із раком кишківника – нові дані
- Збалансоване харчування та фізична активність суттєво підвищують шанси на виживання у пацієнтів із раком товстої кишки на пізній стадії.
- Дослідження показало, що пацієнти, які дотримуються рослинної дієти та займаються фізичною активністю, мають значно нижчий ризик смерті та рецидиву хвороби.
Збалансоване харчування може суттєво підвищити шанси на виживання у пацієнтів із раком товстої кишки на пізній стадії.
Такі дані представили дослідники на щорічній конференції Американського товариства клінічної онкології в Чикаго, повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
Дивіться також Дієта, що продовжує життя жінкам: науковці пояснили, чому вона така ефективна
Деталі дослідження
Науковці проаналізували дані 1625 пацієнтів із колоректальним раком III стадії, які проходили операцію та хіміотерапію. Упродовж 5 років вони записували свій раціон і результати виявилися вражаючими.
Пацієнти, які споживали багато переробленої їжі, цукру та насичених жирів, мали на 87% вищий ризик смерті. Натомість ті, хто дотримувався переважно рослинної дієти з овочами, чаєм і кавою, жили значно довше,
– ідеться у висновках.
Свідомий підхід у харчування
За словами онкологині Кіммі Нг, пацієнти часто запитують, що можуть зробити самостійно. Її відповідь: змінити харчування – це критично важливо. Її колега Сара Чар додає: "Усе, що ми їмо, безпосередньо контактує з кишківником – органом, ураженим хворобою".
Дієтологиня Гізер Грінлі вважає, що пацієнтам потрібно допомагати не лише під час лікування, а й у переході до здорового способу життя в довгостроковій перспективі. Серед корисних продуктів: бобові, броколі, клітковина, капуста.
Користь фізактивності
Ще одним важливим фактором виявилася фізична активність. Ті, хто поєднував здорову дієту з регулярними прогулянками, знижували ризик смерті на 63%. Окреме дослідження також показало, що активність зменшує ризик рецидиву чи нового раку на 28%.
Онкологи наголошують: зміна способу життя — не просто підтримка лікування, а реальний інструмент виживання.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.