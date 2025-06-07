Питание может продлить жизнь пациентов с раком кишечника – новые данные
- Сбалансированное питание и физическая активность существенно повышают шансы на выживание у пациентов с раком толстой кишки на поздней стадии.
- Исследование показало, что пациенты, которые придерживаются растительной диеты и занимаются физической активностью, имеют значительно более низкий риск смерти и рецидива болезни.
Сбалансированное питание может существенно повысить шансы на выживание у пациентов с раком толстой кишки на поздней стадии.
Такие данные представили исследователи на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.
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Детали исследования
Ученые проанализировали данные 1625 пациентов с колоректальным раком III стадии, которые проходили операцию и химиотерапию. В течение 5 лет они записывали свой рацион и результаты оказались впечатляющими.
Пациенты, которые потребляли много переработанной пищи, сахара и насыщенных жиров, имели на 87% выше риск смерти. Зато те, кто придерживался преимущественно растительной диеты с овощами, чаем и кофе, жили значительно дольше,
– говорится в выводах.
Сознательный подход в питании
По словам онколога Кимми Нг, пациенты часто спрашивают, что могут сделать самостоятельно. Ее ответ: изменить питание – это критически важно. Ее коллега Сара Чар добавляет: "Все, что мы едим, непосредственно контактирует с кишечником – органом, пораженным болезнью".
Диетолог Хизер Гринли считает, что пациентам нужно помогать не только во время лечения, но и в переходе к здоровому образу жизни в долгосрочной перспективе. Среди полезных продуктовбобовые, брокколи, клетчатка, капуста.
Польза физактивности
Еще одним важным фактором оказалась физическая активность. Те, кто сочетал здоровую диету с регулярными прогулками, снижали риск смерти на 63%. Отдельное исследование также показало, что активность уменьшает риск рецидива или нового рака на 28%.
Онкологи отмечают: изменение образа жизни - не просто поддержка лечения, а реальный инструмент выживания.
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