Питание может продлить жизнь пациентов с раком кишечника – новые данные

Сбалансированное питание может существенно повысить шансы на выживание у пациентов с раком толстой кишки на поздней стадии.

Такие данные представили исследователи на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Детали исследования

Ученые проанализировали данные 1625 пациентов с колоректальным раком III стадии, которые проходили операцию и химиотерапию. В течение 5 лет они записывали свой рацион и результаты оказались впечатляющими.

Пациенты, которые потребляли много переработанной пищи, сахара и насыщенных жиров, имели на 87% выше риск смерти. Зато те, кто придерживался преимущественно растительной диеты с овощами, чаем и кофе, жили значительно дольше,

– говорится в выводах.

Сознательный подход в питании

По словам онколога Кимми Нг, пациенты часто спрашивают, что могут сделать самостоятельно. Ее ответ: изменить питание – это критически важно. Ее коллега Сара Чар добавляет: "Все, что мы едим, непосредственно контактирует с кишечником – органом, пораженным болезнью".

Диетолог Хизер Гринли считает, что пациентам нужно помогать не только во время лечения, но и в переходе к здоровому образу жизни в долгосрочной перспективе. Среди полезных продуктовбобовые, брокколи, клетчатка, капуста.

Польза физактивности

Еще одним важным фактором оказалась физическая активность. Те, кто сочетал здоровую диету с регулярными прогулками, снижали риск смерти на 63%. Отдельное исследование также показало, что активность уменьшает риск рецидива или нового рака на 28%.

Онкологи отмечают: изменение образа жизни - не просто поддержка лечения, а реальный инструмент выживания.