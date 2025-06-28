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Здоровʼя 24 Здорове життя Метаболізм уночі: що їсти перед сном, аби худнути
28 червня, 08:32
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Метаболізм уночі: що їсти перед сном, аби худнути

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Поєднання вечірніх силових навантажень з вживанням білка перед сном може стимулювати метаболізм і сприяти відновленню м'язів.
  • Продукти з триптофаном, такі як курка, яйця і бобові, допомагають у виробленні гормонів, що покращують якість сну, що є корисним для метаболізму.

Хоча швидкість обміну речовин частково визначає генетика, на неї можна вплинути, зокрема завдяки тренуванням і правильному харчуванню. Один з найефективніших способів – нарощування м'язової маси. Адже м'язи спалюють більше енергії навіть у стані спокою, ніж жирова тканина.

За даними досліджень, поєднання вечірніх силових навантажень зі вживанням приблизно 45 грамів білка перед сном сприяє відновленню м'язів і може стимулювати обмін речовин під час сну, передає 24 Канал

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Які перекуси можна перед сном

За словами фахівчині з громадського здоров'я Ранії Батайнех, поки що вплив пізнього харчування на метаболізм вивчений не повністю. Наприклад, переїдання пізно ввечері – особливо під час перегляду серіалів може сприяти набору ваги.

Натомість помірний перекус, особливо з високим вмістом білка, навпаки, може бути корисним. Продукти з триптофаном (курка, яйця, бобові) допомагають організму виробляти серотонін і мелатонін – гормони, які покращують якість сну. А повноцінний сон – це союзник метаболізму.

7 варіантів перекусів перед сном, які пришвидшують метаболізм

Цільнозерновий тост із хумусом

  • 160 ккал, 6 грамів білка
  • Джерело клітковини, магнію та вітамінів групи B.

Сир 2% жирності + вишня

  • 180 ккал, 19 грамів  білка
    Казеїн забезпечує тривале насичення, а вишня — мелатонін.

Банан з ложкою горіхової пасти

  • 185 ккал, 5 грамів білка
  • Магній і вуглеводи сприяють релаксації та засинанню.

Гранатовий сік + мигдаль

  • 180 ккал, 4 грамів  білка
  • Антиоксиданти та триптофан у парі зі здоровими жирами.

Смажений нут

  • 120 ккал, 6 грамів  білка
  • Хрусткий снек з білком і клітковиною.

Грецький йогурт + чорниця

  • 130 ккал, 19 грамів білка
  • Пробіотики, білок і антиоксиданти в одній мисці.

Цільнозернові висівки + банан + молоко

  • 175 ккал, 7 грамів білка
  • Магній, калій і кальцій для спокійного сну та запобігання нічним спазмам.

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