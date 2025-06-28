Метаболізм уночі: що їсти перед сном, аби худнути
- Поєднання вечірніх силових навантажень з вживанням білка перед сном може стимулювати метаболізм і сприяти відновленню м'язів.
- Продукти з триптофаном, такі як курка, яйця і бобові, допомагають у виробленні гормонів, що покращують якість сну, що є корисним для метаболізму.
Хоча швидкість обміну речовин частково визначає генетика, на неї можна вплинути, зокрема завдяки тренуванням і правильному харчуванню. Один з найефективніших способів – нарощування м'язової маси. Адже м'язи спалюють більше енергії навіть у стані спокою, ніж жирова тканина.
За даними досліджень, поєднання вечірніх силових навантажень зі вживанням приблизно 45 грамів білка перед сном сприяє відновленню м'язів і може стимулювати обмін речовин під час сну, передає 24 Канал.
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Які перекуси можна перед сном
За словами фахівчині з громадського здоров'я Ранії Батайнех, поки що вплив пізнього харчування на метаболізм вивчений не повністю. Наприклад, переїдання пізно ввечері – особливо під час перегляду серіалів може сприяти набору ваги.
Натомість помірний перекус, особливо з високим вмістом білка, навпаки, може бути корисним. Продукти з триптофаном (курка, яйця, бобові) допомагають організму виробляти серотонін і мелатонін – гормони, які покращують якість сну. А повноцінний сон – це союзник метаболізму.
7 варіантів перекусів перед сном, які пришвидшують метаболізм
Цільнозерновий тост із хумусом
- 160 ккал, 6 грамів білка
- Джерело клітковини, магнію та вітамінів групи B.
Сир 2% жирності + вишня
- 180 ккал, 19 грамів білка
Казеїн забезпечує тривале насичення, а вишня — мелатонін.
Банан з ложкою горіхової пасти
- 185 ккал, 5 грамів білка
- Магній і вуглеводи сприяють релаксації та засинанню.
Гранатовий сік + мигдаль
- 180 ккал, 4 грамів білка
- Антиоксиданти та триптофан у парі зі здоровими жирами.
Смажений нут
- 120 ккал, 6 грамів білка
- Хрусткий снек з білком і клітковиною.
Грецький йогурт + чорниця
- 130 ккал, 19 грамів білка
- Пробіотики, білок і антиоксиданти в одній мисці.
Цільнозернові висівки + банан + молоко
- 175 ккал, 7 грамів білка
- Магній, калій і кальцій для спокійного сну та запобігання нічним спазмам.
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