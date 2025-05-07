Переважна більшість робить це неправильно: як потрібно митись

Багато людей приймають душ щодня, навіть не замислюючись про правильну послідовність процедур. Проте, як стверджують фахівці з Original Source, лише невелика частина людей миється у правильному порядку: за їхніми даними, 86% роблять помилки під час догляду за собою.

Як правильно митись

Експерти радять починати миття з волосся – спершу використовувати шампунь, а потім кондиціонер. Лише після цього варто переходити до очищення тіла, інформує 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Такий підхід дозволяє повністю змити залишки засобів для волосся та олій, не даючи їм подразнювати шкіру при подальшому використанні гелю для душу. Якщо почати з миття тіла, можна зіткнутися з проблемами – шкіра опиняється під впливом накопичених на ній косметичних продуктів.

Як роблять люди

Компанія також провела опитування серед 2000 мешканців Великої Британії, щоб з’ясувати їхні звички під час душу. Стало відомо, що 44% респондентів спочатку використовують гель для душу, а вже потім беруться за шампунь і кондиціонер.

7% діють ще цікавіше: спочатку миють тіло, потім використовують кондиціонер і лише після цього шампунь. Майже правильно роблять 22% – для них порядок такий: шампунь, гель для душу, потім кондиціонер.

Цікаво, що 8% спочатку використовують кондиціонер, потім шампунь, а 5% надають перевагу такій схемі: спочатку кондиціонер, потім гель для душу і лише після цього шампунь. Таким чином, лише 14% британців дотримуються правильної послідовності – спершу шампунь, потім кондиціонер, і тільки в кінці – гель для душу.