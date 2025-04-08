24 Канал дослідив рекомендації провідних медичних установ – American Dental Association та Cleveland Clinic, – щоб відповісти на ці питання.

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Зубна щітка

Як часто змінювати?

Експерти рекомендують змінювати зубну щітку кожні три – чотири місяці. Якщо ж ви помічаєте, що щетина втрачає форму і зношується раніше, варто замінити її раніше.

Чому це важливо?

Головна причина – погіршення якості чищення зубів через пошкоджену щетину. Існує думка, що щітку потрібно змінювати через накопичення бактерій. Це питання досі залишається спірним, адже деякі вчені ставлять це під сумнів. Водночас обробка щітки 3% розчином перекису водню чи іншими дезінфікувальними засобами може зменшити кількість аеробних і анаеробних мікроорганізмів.

Рекомендації:

Використовуйте зубну щітку лише для особистої гігієни. Не діліться нею навіть із близькими людьми.

Після кожного використання ретельно промивайте щітку, щоб видалити залишки їжі та пасти.

Зберігайте її у вертикальному положенні, забезпечуючи доступ повітря для повного висихання.

Губка для посуду

Коли змінювати?

Дотримуйтеся інструкцій, зазначених виробником на упаковці. Альтернативна порада – змінювати губку щотижня, особливо якщо від неї починає виділятися неприємний запах. Наукових доказів суворої необхідності таких термінів немає, але це вважається хорошою практикою.

Чим небезпечна стара губка

Кухонні губки слугують середовищем для великої кількості бактерій. Однак їх наявність не завжди пов’язана з ризиком інфекцій. Дослідження показали, що бактерії з губок можуть переходити на посуд, але рідко потрапляють на їжу.

Рекомендації:

Ретельно висушуйте губку після кожного використання, щоб уникнути розмноження бактерій.

Як альтернатива можна використовувати щітки для миття посуду – вони, на думку вчених, менш небезпечні з погляду поширення сальмонели.

Рушники

Як часто міняти

Рекомендується прати рушники щонайменше раз на тиждень. Якщо ви живете у вологому середовищі, де тканина погано сохне, робіть це частіше. Особливу увагу приділіть рушникам, якщо у вас є ушкодження на шкірі.

Які ризики

Вологі рушники сприяють розмноженню мікробів, зокрема патогенних. Використання одного рушника для обличчя та інтимних зон може збільшити ризик таких захворювань, як кон’юнктивіт.

Рекомендації:

Сушіть рушники на спеціальних вішалках для забезпечення хорошої циркуляції повітря.

Періть рушники зі спортзалу після кожного використання.

Використовуйте оптимальний режим пральної машини з теплою водою.

Якщо після прання рушник зберігає неприємний запах, його краще викинути.

Ці прості, але ефективні поради допоможуть вам зберегти здоров’я та уникнути зайвих ризиків!