Про це не говорять: які проблеми зі здоровʼям жінки можуть виникнути після пологів
- Жінки можуть стикатися з проблемами, як-от анемія, нетримання сечі, опущення органів і післяпологова депресія після народження дитини.
- Для вирішення цих проблем важливо звертатися до лікаря, займатися спеціальними вправами, контролювати тиск і, за потреби, приймати препарати заліза чи інші ліки.
- Підтримка родини та консультації з фахівцями, такими як неврологи, ортопеди чи психіатри, можуть бути необхідними для відновлення після пологів.
- Після пологів можуть також відбутися позитивні зміни, такі як зникнення гінекологічних проблем або нормалізація менструального циклу.
Коли обговорюють наслідки пологів, зазвичай згадують зайву вагу, зміну форми грудей чи зниження лібідо. Однак у тіні часто залишаються не менш важливі проблеми, як-от анемія, нетримання сечі та післяпологова депресія.
Про те, з якими ще змінами може зіткнутися жінка після народження дитини та як з ними впоратися, пише 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.
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Опущення органів і проблеми з сечовипусканням
Під час вагітності органи малого таза відчувають величезний тиск. В результаті після пологів може виникнути опущення стінок піхви чи матки. Багато жінок соромляться говорити про це та вважають такі симптоми "сімейною особливістю". Втім, будь-які зміни після пологів – привід звернутись до лікаря.
Сигнали, на які варто звернути увагу:
- Нетримання сечі при кашлі, сміху чи під час фізичного навантаження;
- Відчуття неповного спорожнення сечового міхура;
- Дискомфорт або відчуття чужорідного тіла у піхві;
- Збільшення статевої щілини, яке не зникає протягом двох місяців після пологів.
На ранніх стадіях опущення органів проблему можна вирішити завдяки спеціальним вправам та фізіотерапії. Якщо ж запустити процес, може знадобитися хірургічне втручання.
Анемія
Кожна друга жінка стикається зі зниженням гемоглобіну після пологів – це тимчасова норма. Але якщо через два місяці показники не відновилися, організм подає сигнал про проблему. Анемія проявляється постійною втомою, млявістю та сонливістю – легко сплутати з втомою молодої мами. Вирішення просте: здати загальний аналіз крові й за потреби почати приймати препарати заліза.
Зміни в опорно-руховому апараті
Вагітність змінює не лише гормональний баланс, а й механіку тіла жінки. Центр тяжіння зміщується, навантаження на хребет зростає – це може призвести до болю в спині, остеохондрозу й навіть розходження тазових кісток. При постійному болю варто звернутися до невролога або ортопеда-травматолога для діагностики та лікування.
Контроль тиску
Якщо під час вагітності виникали стрибки артеріального тиску, ця проблема може залишитися і після пологів. Контролювати тиск потрібно всім жінкам, незалежно від віку, адже гіпертонія часто стає хронічною. Регулярний моніторинг і консультації із терапевтом допоможуть знизити ризики.
Діастаз – розходження м’язів живота
Під час вагітності прямі м’язи живота розходяться – це фізіологічна норма. Через два місяці після пологів м’язи мають поступово повертатися у звичний стан. Захоплення спортом, особливо вправами на прес, у цей період може погіршити ситуацію, тому будь-які фізичні навантаження повинні бути узгоджені з лікарем. Якщо за пів року м’язи так і не відновилися, потрібна консультація хірурга.
Геморой
Геморой – частий супутник вагітності та пологів, який зазвичай минає самостійно. Проте якщо залишаються запалення, біль чи кровотечі, візит до проктолога відкладати не варто, аби уникнути ускладнень.
Післяпологова депресія
Емоційні й психологічні наслідки пологів часто недооцінюють: до 80% жінок стикаються з післяпологовою хандрою, а 15% – зі справжньою депресією. Серед основних симптомів:
- Різкі перепади настрою, апатія чи тривога;
- Порушення сну й апетиту;
- Втрата інтересу до життя та звичних занять;
- Думки про власну нікчемність чи неадекватність як матері.
Підтримка родини надзвичайно важлива – не бійтеся просити допомоги та ділитися переживаннями з близькими. В окремих ситуаціях може знадобитися консультація психолога чи психіатра.
Можливі позитивні зміни
Вагітність і пологи – це не лише випробування, а й своєрідна гормональна перезавантаження жіночого організму. Іноді після пологів зникають давні гінекологічні проблеми або нормалізується менструальний цикл. Буває, що болючі менструації стають легшими, а сексуальне життя – яскравішим, щойно рівень естрогену відновлюється.
Пологи – це не лише радісна подія, але й період, коли жінка особливо потребує турботи про власне здоров’я. Важливо звертати увагу не лише на зовнішні зміни, а й на ті сигнали, які може подавати організм зсередини, щоб вчасно підтримати себе та відновитися.
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