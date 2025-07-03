Об этом не говорят: какие проблемы со здоровьем женщины могут возникнуть после родов

Когда обсуждают последствия родов, обычно вспоминают лишний вес, изменение формы груди или снижение либидо. Однако в тени часто остаются не менее важные проблемы, такие как анемия, недержание мочи и послеродовая депрессия.

О том, с какими еще изменениями может столкнуться женщина после рождения ребенка и как с ними справиться, пишет 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Опущение органов и проблемы с мочеиспусканием

Во время беременности органы малого таза испытывают огромное давление. В результате после родов может возникнуть опущение стенок влагалища или матки. Многие женщины стесняются говорить об этом и считают такие симптомы "семейной особенностью". Впрочем, любые изменения после родов – повод обратиться к врачу.

Сигналы, на которые стоит обратить внимание:

Недержание мочи при кашле, смехе или во время физической нагрузки;

Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

Дискомфорт или ощущение инородного тела во влагалище;

Увеличение половой щели, которое не исчезает в течение двух месяцев после родов.

На ранних стадиях опущения органов проблему можно решить благодаря специальным упражнениям и физиотерапии. Если же запустить процесс, может понадобиться хирургическое вмешательство.

Анемия

Каждая вторая женщина сталкивается со снижением гемоглобина после родов – это временная норма. Но если спустя два месяца показатели не восстановились, организм подает сигнал о проблеме. Анемия проявляется постоянной усталостью, вялостью и сонливостью – легко спутать с усталостью молодой мамы. Решение простое: сдать общий анализ крови и при необходимости начать принимать препараты железа.

Изменения в опорно-двигательном аппарате

Беременность меняет не только гормональный баланс, но и механику тела женщины. Центр тяжести смещается, нагрузка на позвоночник возрастает – это может привести к боли в спине, остеохондрозу и даже расхождению тазовых костей. При постоянной боли стоит обратиться к неврологу или ортопеду-травматологу для диагностики и лечения.

Контроль давления

Если во время беременности возникали скачки артериального давления, эта проблема может остаться и после родов. Контролировать давление нужно всем женщинам, независимо от возраста, ведь гипертония часто становится хронической. Регулярный мониторинг и консультации с терапевтом помогут снизить риски.

Диастаз – расхождение мышц живота

Во время беременности прямые мышцы живота расходятся – это физиологическая норма. Через два месяца после родов мышцы должны постепенно возвращаться в привычное состояние. Увлечение спортом, особенно упражнениями на пресс, в этот период может ухудшить ситуацию, поэтому любые физические нагрузки должны быть согласованы с врачом. Если за полгода мышцы так и не восстановились, нужна консультация хирурга.

Геморрой

Геморрой – частый спутник беременности и родов, который обычно проходит самостоятельно. Однако если остаются воспаления, боль или кровотечения, визит к проктологу откладывать не стоит, чтобы избежать осложнений.

Послеродовая депрессия

Эмоциональные и психологические последствия родов часто недооценивают: до 80% женщин сталкиваются с послеродовой хандрой, а 15% – с настоящей депрессией. Среди основных симптомов:

Резкие перепады настроения, апатия или тревога;

Нарушение сна и аппетита;

Потеря интереса к жизни и привычных занятий;

Мысли о собственной никчемности или неадекватности как матери.

Поддержка семьи чрезвычайно важна – не бойтесь просить помощи и делиться переживаниями с близкими. В отдельных ситуациях может понадобиться консультация психолога или психиатра.

Возможные положительные изменения

Беременность и роды – это не только испытание, но и своеобразная гормональная перезагрузка женского организма. Иногда после родов исчезают давние гинекологические проблемы или нормализуется менструальный цикл. Бывает, что болезненные менструации становятся легче, а сексуальная жизнь – ярче, как только уровень эстрогена восстанавливается.

Роды – это не только радостное событие, но и период, когда женщина особенно нуждается в заботе о собственном здоровье. Важно обращать внимание не только на внешние изменения, но и на те сигналы, которые может подавать организм изнутри, чтобы вовремя поддержать себя и восстановиться.