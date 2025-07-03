Об этом не говорят: какие проблемы со здоровьем женщины могут возникнуть после родов
- Женщины могут сталкиваться с проблемами, например анемия, недержание мочи, опущение органов и послеродовая депрессия после рождения ребенка.
- Для решения этих проблем важно обращаться к врачу, заниматься специальными упражнениями, контролировать давление и, при необходимости, принимать препараты железа или другие лекарства.
- Поддержка семьи и консультации со специалистами, такими как неврологи, ортопеды или психиатры, могут быть необходимы для восстановления после родов.
- После родов могут также произойти положительные изменения, такие как исчезновение гинекологических проблем или нормализация менструального цикла.
Когда обсуждают последствия родов, обычно вспоминают лишний вес, изменение формы груди или снижение либидо. Однако в тени часто остаются не менее важные проблемы, такие как анемия, недержание мочи и послеродовая депрессия.
О том, с какими еще изменениями может столкнуться женщина после рождения ребенка и как с ними справиться, пишет 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.
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Опущение органов и проблемы с мочеиспусканием
Во время беременности органы малого таза испытывают огромное давление. В результате после родов может возникнуть опущение стенок влагалища или матки. Многие женщины стесняются говорить об этом и считают такие симптомы "семейной особенностью". Впрочем, любые изменения после родов – повод обратиться к врачу.
Сигналы, на которые стоит обратить внимание:
- Недержание мочи при кашле, смехе или во время физической нагрузки;
- Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;
- Дискомфорт или ощущение инородного тела во влагалище;
- Увеличение половой щели, которое не исчезает в течение двух месяцев после родов.
На ранних стадиях опущения органов проблему можно решить благодаря специальным упражнениям и физиотерапии. Если же запустить процесс, может понадобиться хирургическое вмешательство.
Анемия
Каждая вторая женщина сталкивается со снижением гемоглобина после родов – это временная норма. Но если спустя два месяца показатели не восстановились, организм подает сигнал о проблеме. Анемия проявляется постоянной усталостью, вялостью и сонливостью – легко спутать с усталостью молодой мамы. Решение простое: сдать общий анализ крови и при необходимости начать принимать препараты железа.
Изменения в опорно-двигательном аппарате
Беременность меняет не только гормональный баланс, но и механику тела женщины. Центр тяжести смещается, нагрузка на позвоночник возрастает – это может привести к боли в спине, остеохондрозу и даже расхождению тазовых костей. При постоянной боли стоит обратиться к неврологу или ортопеду-травматологу для диагностики и лечения.
Контроль давления
Если во время беременности возникали скачки артериального давления, эта проблема может остаться и после родов. Контролировать давление нужно всем женщинам, независимо от возраста, ведь гипертония часто становится хронической. Регулярный мониторинг и консультации с терапевтом помогут снизить риски.
Диастаз – расхождение мышц живота
Во время беременности прямые мышцы живота расходятся – это физиологическая норма. Через два месяца после родов мышцы должны постепенно возвращаться в привычное состояние. Увлечение спортом, особенно упражнениями на пресс, в этот период может ухудшить ситуацию, поэтому любые физические нагрузки должны быть согласованы с врачом. Если за полгода мышцы так и не восстановились, нужна консультация хирурга.
Геморрой
Геморрой – частый спутник беременности и родов, который обычно проходит самостоятельно. Однако если остаются воспаления, боль или кровотечения, визит к проктологу откладывать не стоит, чтобы избежать осложнений.
Послеродовая депрессия
Эмоциональные и психологические последствия родов часто недооценивают: до 80% женщин сталкиваются с послеродовой хандрой, а 15% – с настоящей депрессией. Среди основных симптомов:
- Резкие перепады настроения, апатия или тревога;
- Нарушение сна и аппетита;
- Потеря интереса к жизни и привычных занятий;
- Мысли о собственной никчемности или неадекватности как матери.
Поддержка семьи чрезвычайно важна – не бойтесь просить помощи и делиться переживаниями с близкими. В отдельных ситуациях может понадобиться консультация психолога или психиатра.
Возможные положительные изменения
Беременность и роды – это не только испытание, но и своеобразная гормональная перезагрузка женского организма. Иногда после родов исчезают давние гинекологические проблемы или нормализуется менструальный цикл. Бывает, что болезненные менструации становятся легче, а сексуальная жизнь – ярче, как только уровень эстрогена восстанавливается.
Роды – это не только радостное событие, но и период, когда женщина особенно нуждается в заботе о собственном здоровье. Важно обращать внимание не только на внешние изменения, но и на те сигналы, которые может подавать организм изнутри, чтобы вовремя поддержать себя и восстановиться.
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