Дослідження показали, що сучасна людина здатна утримувати увагу на одній справі лише 47 секунд. Для порівняння – у 2004 році цей показник був майже 2,5 хвилини. Про це попереджає професорка інформатики Каліфорнійського університету в Ірвайні Глорія Марк, передає 24 Канал посиланням на AP.

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Вона підкреслює: постійний потік новин, тривожна ситуація у світі та години перед екранами лише погіршують становище.

Коли до мене звертаються пацієнти з такими скаргами, їх часто супроводжує відчуття безсилля. Але ці звички можна змінити. Вміння концентруватися можна розвивати,

– розповів психіатр Майкл Зіффра з Northwestern Medicine.

Спробуйте почати з малого – поставте таймер на 2,5 хвилини й під час читання цього тексту не відволікайтеся на телефон чи інші вкладки.

Чому нам важко зосередитися

Здатність швидко перемикати увагу – не помилка, а еволюційна перевага. Мозок людини налаштований оперативно відстежувати зміни й потенційні загрози довкола. Раніше це міг бути шурхіт у траві, сьогодні – сповіщення та новини у смартфоні.

За словами клінічної психологині Стейсі Най з Вісконсинського університету в Мілуокі, пандемія COVID19 спотворила для багатьох людей відчуття часу й підвищила залежність від гаджетів, збільшивши час перед екранами до рекордних масштабів.

Хоча технології – не єдиний фактор, їх нав’язливість, нескінченні сповіщення та короткі відео негативно впливають на нашу здатність концентруватися. Тепер вона натренована лише на мінімальні проміжки часу, що руйнує природний ритм уваги, пояснює експертка.

Робіть для мозку "активні" перерви

Один із ефективних способів "перезавантажити" увагу – робити активні перерви. Як зазначає Най, достатньо півгодини: можна вийти на прогулянку, змінити середовище під час обіду чи трохи розім’ятися.

Будьте креативними: складайте списки альтернативних занять, тягніть випадкове завдання з "чарівної коробки", беріться за рукоділля, просте готування чи коротку медитацію – із другом це ще цікавіше.

Головна умова: перерва має містити хоча б мінімальну фізичну або ментальну активність, а не чергову "подорож" соцмережами.

Якщо мозку бракує стимулів, він хапається за те, що під рукою. Смартфон – ідеальний "генератор новизни", підкреслює когнітивна нейробіологиня Сінді Люстиг з Мічиганського університету. Вимикайте зайві сповіщення, користуйтеся режимом "Не турбувати", особливо перед сном, або взагалі залишайте пристрій в іншій кімнаті.

Відмовтеся від багатозадачності

Багатозадачність лише створює ілюзію ефективності – насправді вона шкодить. За словами Най, найкраще зосереджуватися на одній справі й поступово збільшувати час, присвячений їй.

Люстиг радить застосовувати "метод помідора": 25 – 30 хвилин роботи, потім п’ятихвилинна перерва. За цей час можна багато встигнути – світ зачекає, переконана експертка.

Займайтеся тим, що справді захоплює

Простого хобі недостатньо, вважає Люстиг. Краще обирати справи, які потребують уваги, усвідомленості й мають конкретну мету: наприклад, вивчення музичної композиції для виступу або вдосконалення спортивних навичок. Головне, щоб заняття приносило вам радість.

Люстиг радить не починати відразу зі складних книг чи наукових праць – якщо хочеться романтичного роману, обирайте його. Згодом можна перейти до складніших творів.

Головне – будьте добрішими до себе. У всіх бувають як продуктивні, так і складні дні. Вимоги до концентрації залежать від завдання – це нормально.

Зіффра підкреслює: головне – усвідомлений підхід. Концентрація – як м’яз: її можна "прокачати" практикою та вправами, але без них вона слабшає.