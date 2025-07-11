Аномальна спека: як вижити, коли термометр зашкалює

Літо цього року не щадить нікого – стовпчики термометрів переписують рекорди, сонце буквально смажить до пізнього вечора, а вологість перетворює міські вулиці на сауну. Хоча теплі місяці зазвичай асоціюються з відпочинком і гарним настроєм, екстремальна спека може становити серйозну загрозу для організму.

Як спека впливає на наше здоров'я

За високих температур людське тіло змушене витрачати до третини більше енергії, щоб підтримувати комфортну температуру. Серце працює з подвійним навантаженням, щоб охолоджувати організм, а ризик теплового удару за температури понад +35 градусів за Цельсієм зростає в чотири рази, пише 24 Канал з посилання на Real Simple.

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Під удар потрапляє не лише фізичне самопочуття, а й розумові здібності:

Реакція уповільнюється на 15 – 20%. Здатність до концентрації падає вдвічі. Зростають рівні тривожності та дратівливості.

П'ять науково доведених стратегій захисту від спеки

Правильна гідратація. Не чекайте відчуття спраги – робіть регулярні невеликі ковтки (100 – 150 мл кожні 20 хвилин). Для різноманітності можна чергувати воду з продуктами, багатими на рідини: огірок (96% води), кавун (92%), полуниця (91%). За активного потовиділення додавайте у воду натуральні електроліти.

Раціональне охолодження. Намагайтеся не виходити на вулицю з 11:00 до 16:00 – у цей час ховайтеся в приміщеннях з кондиціонером або хорошою вентиляцією. Використовуйте "єгипетський" лайфхак: вдень зачиняйте вікна та вішайте на них вологі тканини, вночі – влаштовуйте протяг. Контрастний душ (30 секунд гарячої, 1 хвилина прохолодної води) допомагає тримати тепло під контролем.

Одяг – ваш щит. Вибирайте легкі тканини з високим захистом від ультрафіолету (UPF 50+). Ідеальний літній комплект – широкополий капелюх з отворами для вентиляції, вільна сорочка з тенселю, бавовняні або лляні речі.

Відмова від алкоголю. У спеку навіть один келих алкоголю створює для організму навантаження, порівнянне з трьома келихами в прохолодну погоду. Краще замінити його на домашній лимонад з м'ятою та імбиром або освіжаючим смузі.

Коригуйте режим дня. Для активностей вибирайте ранок (з 6:00 до 9:00), для прогулянок – пізній день (16:00–19:00), уникаючи прямих сонячних променів. Якщо проводите час на сонці, через кожні 45 хвилин робіть 15-хвилинну перерву в тіні.

Особливо це важливо жителям великих міст – ефект "теплового острова" може додати до температури повітря додаткові 5 – 7 градусів.

Що робити при перегріві

Доктор Алан Вайнер зазначає, що в розпал літньої спеки минулого року кількість госпіталізацій через теплові удари зросла на 40%. При перших ознаках теплового удару дійте швидко:

Перейдіть у прохолодне місце або тінь

Зніміть зайвий одяг. Прикладіть лід або холодний компрес до шиї та пахв. Випийте не менше 500 мл прохолодної води з невеликою кількістю солі. Якщо самопочуття не покращується – обов'язково викликайте швидку допомогу.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете захистити себе та близьких від небезпечних наслідків літньої спеки.