Аномальная жара: как выжить, когда термометр зашкаливает

Лето в этом году не щадит никого – столбики термометров переписывают рекорды, солнце буквально жарит до позднего вечера, а влажность превращает городские улицы в сауну. Хотя теплые месяцы обычно ассоциируются с отдыхом и хорошим настроением, экстремальная жара может представлять серьезную угрозу для организма.

Как жара влияет на наше здоровье

При высоких температурах человеческое тело вынуждено тратить до трети больше энергии, чтобы поддерживать комфортную температуру. Сердце работает с двойной нагрузкой, чтобы охлаждать организм, а риск теплового удара при температуре свыше +35 градусов по Цельсию возрастает в четыре раза, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Под удар попадает не только физическое самочувствие, но и умственные способности:

Реакция замедляется на 15 – 20%. Способность к концентрации падает вдвое. Растут уровни тревожности и раздражительности.

Пять научно доказанных стратегий защиты от жары

Правильная гидратация. Не ждите ощущения жажды – делайте регулярные небольшие глотки (100 – 150 мл каждые 20 минут). Для разнообразия можно чередовать воду с продуктами, богатыми на жидкости: огурец (96% воды), арбуз (92%), клубника (91%). При активном потоотделении добавляйте в воду натуральные электролиты.

Рациональное охлаждение. Старайтесь не выходить на улицу с 11:00 до 16:00 – в это время прячьтесь в помещениях с кондиционером или хорошей вентиляцией. Используйте "египетский" лайфхак: днем закрывайте окна и вешайте на них влажные ткани, ночью – устраивайте сквозняк. Контрастный душ (30 секунд горячей, 1 минута прохладной воды) помогает держать тепло под контролем.

Одежда – ваш щит. Выбирайте легкие ткани с высокой защитой от ультрафиолета (UPF 50+). Идеальный летний комплект – широкополая шляпа с отверстиями для вентиляции, свободная рубашка из тенселя, хлопковые или льняные вещи.

Отказ от алкоголя. В жару даже один бокал алкоголя создает для организма нагрузку, сравнимую с тремя бокалами в прохладную погоду. Лучше заменить его на домашний лимонад с мятой и имбирем или освежающим смузи.

Корректируйте режим дня. Для активностей выбирайте утро (с 6:00 до 9:00), для прогулок – поздний день (16:00–19:00), избегая прямых солнечных лучей. Если проводите время на солнце, через каждые 45 минут делайте 15-минутный перерыв в тени.

Особенно это важно жителям больших городов – эффект "теплового острова" может добавить к температуре воздуха дополнительные 5 – 7 градусов.

Что делать при перегреве

Доктор Алан Вайнер отмечает, что в разгар летней жары прошлого года количество госпитализаций из-за тепловых ударов выросло на 40%. При первых признаках теплового удара действуйте быстро:

Перейдите в прохладное место или тень

Снимите лишнюю одежду. Приложите лед или холодный компресс к шее и подмышкам. Выпейте не менее 500 мл прохладной воды с небольшим количеством соли. Если самочувствие не улучшается – обязательно вызывайте скорую помощь.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете защитить себя и близких от опасных последствий летней жары.