Як перевірити родимки: основні способи діагностики

Поява родимок – абсолютно природний процес, знайомий кожному з нас. Однак не всі знають, як правильно контролювати зміни на шкірі та до кого звертатися при появі тривожних ознак.

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