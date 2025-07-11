Как проверить родинки: основные способы диагностики
- Регулярный осмотр у дерматолога важен для раннего выявления меланомы и других опасных новообразований кожи. Особенно это актуально для людей со светлым фототипом кожи.
- Дерматоскопия и видеодерматоскопия позволяют детально изучать родинки, фиксировать их изменения во времени и создавать "паспорт кожи" для эффективного мониторинга.
- Ранняя диагностика и профилактические осмотры хотя бы раз в год помогают своевременно выявить потенциальные угрозы и сохранить здоровье кожи.
Появление родинок абсолютно естественный процесс, знакомый каждому из нас. Однако не все знают, как правильно контролировать изменения на коже и к кому обращаться при появлении тревожных признаков.
На приеме специалист внимательно осматривает всю поверхность кожи пациента, чтобы выявить любые подозрительные образования. Такой подход позволяет своевременно заметить потенциальные риски и принять необходимые меры, пишет 24 Канал со ссылкой на Cancer Council.
Также на тему Стоит ли загорать: советы дерматолога для здоровой кожи
Особенно актуальной профилактика становится для людей со светлым фототипом кожи – именно они чаще других попадают в группу риска по развитию меланомы, одного из самых опасных видов рака кожи.
Меланома может быстро прогрессировать и давать метастазы, поэтому регулярный осмотр у дерматолога – залог раннего выявления и успешного лечения.
Дерматоскопия
Для тщательного исследования родинок применяется дерматоскоп – специальный прибор с подсветкой и увеличением, который позволяет рассмотреть структуру кожных образований в мельчайших деталях.
Такой скрининг помогает заметить малейшие изменения, которые могут указывать на начало злокачественного процесса. Если есть показания, врач может предложить безболезненное удаление подозрительного элемента.
Видеодерматоскопия
Это более прогрессивная, бесконтактная технология, позволяющая не только визуализировать родинку под увеличением, но и зафиксировать изображение на камеру. Благодаря этому можно отслеживать динамику изменений во времени, сравнивать снимки, проводить детальное картирование всех образований кожи и консультироваться с коллегами при сомнительных результатах.
Пациент также может получить снимки на флешке или по QR-коду сразу после приема – это удобно для ведения личного архива.
Паспорт родинок: зачем он нужен
Картирование родинок или создание так называемого "паспорта кожи" – необходимая процедура для всех, кто хочет держать здоровье под контролем. Каждая родинка изучается с помощью цифрового дерматоскопа, ее изображение сохраняется и заносится на специальную карту тела. Это позволяет:
- отслеживать малейшие изменения в размерах, цвете, форме или текстуре;
- определять, какие родинки требуют большего внимания;
- упростить плановые осмотры у дерматолога.
Современные аппараты увеличивают изображение в 50 раз и позволяют врачу озвучивать свои наблюдения, основываясь на детальном анализе.
Ранняя диагностика меланомы и других опасных новообразований кожи – ключ к сохранению здоровья. Если замечаете, что какая-то родинка начала расти, изменилась в цвете или форме, не откладывайте визит к врачу.
При наличии пяти и более пигментных пятен на теле рекомендуется проходить профилактический осмотр у одного и того же специалиста хотя бы раз в год – это поможет своевременно выявить и устранить возможные угрозы.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.