Как проверить родинки: основные способы диагностики

Появление родинок абсолютно естественный процесс, знакомый каждому из нас. Однако не все знают, как правильно контролировать изменения на коже и к кому обращаться при появлении тревожных признаков.

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