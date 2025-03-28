Як переведення годинника шкодить вашому здоровʼю: нові дані

Кожної весни мільйони людей стикаються з переходом на літній час. На перший погляд, зміщення всього на одну годину здається незначним, однак експерти вважають, що втручання у біологічні ритми може мати серйозні наслідки для здоров’я.

Наукові дослідження свідчать: після переведення годинників кількість ДТП збільшується на 6%, а ризик серцевих нападів зростає на 24%. Учені з Інституту Макса Планка переконані, що сезонні переведення годинників шкодять організму та мають бути скасовані, передає 24 Канал.

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Як працюють біологічні годинники

Усередині людського тіла є біологічні годинники, які регулюють сон, рівень енергії, роботу серця та процеси травлення. Головним регулятором виступає супрахіазматичне ядро (СХЯ), розташоване в мозку, яке контролює внутрішній час, отримуючи сигнали від очей і орієнтуючись на сонячне світло.

Проте СХЯ – це лише частина системи. Кожен орган має власні ритми: серце найефективніше перекачує кров у певний час, а печінка та підшлункова залоза синхронізують обмін речовин. Якщо ці ритми порушуються, організм відчуває стрес.

Біологічні годинники реагують на сонячне світло, а не на офіційний час. Коли через переведення годинників доводиться прокидатися раніше, тіло продовжує жити "за старим режимом", що викликає ефект соціального джетлагу, схожого на зміну часових поясів. Для адаптації може знадобитися від одного до чотирьох днів.

Систематичний стрес, викликаний зміною часу, доведено призводить до збільшення розмірів серця, запальних процесів, коливань рівня цукру в крові та набору ваги.

Хто страждає найбільше

Зміна часу найбільше впливає на людей із порушеннями сну, депресією, хворобою Паркінсона та деменцією. Їхнім організмам важче адаптуватися до нового ритму.

Для людей із серцево-судинними захворюваннями цей перехід особливо небезпечний: у перші дні після переведення годинників фіксують різкий ріст кількості інфарктів та інсультів. Це пов’язано з тим, що ранкові години є критичним періодом для роботи серця.

На думку вчених, відмова від переведення годинників могла б розв'язувати цю проблему.

Переведення годинників в Україні

Це переведення – зайвий стрес для організму, якого можна уникнути,

– стверджує біолог Пітер’ян Дірікс.

Він пропонує закріпити стандартний зимовий час на весь рік. В Україні Верховна Рада проголосувала за закон, який скасовує переведення годинників, але президент Володимир Зеленський, порушуючи процедуру не підписує і не ветує цю ініціативу.

Поки остаточне рішення щодо скасування переведення часу не прийняте, фахівці радять підтримувати організм у цей період: уникати надмірного вживання стимуляторів, дотримуватися режиму сну та дати собі час на відновлення.