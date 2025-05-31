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Здоровʼя 24 Здорове життя Як нудьга впливає на мозок
31 травня, 08:50
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Як нудьга впливає на мозок

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Нудьга активізує мережу пасивного режиму мозку, сприяє креативності та зниженню стресу, розвантажуючи симпатичну нервову систему.
  • Відсутність нудьги позбавляє мозок природного способу боротьби зі стресом, погіршуючи здатність ефективно реагувати на нудьгу. 

Хоча більшість із нас прагне уникати нудьги, вчені з Університету Саншайн-Кост в Австралії закликають переглянути ставлення до цього стану. За їхніми словами, короткотривала нудьга — це не збій у роботі мозку, а важливий природний механізм "перезавантаження", який сприяє креативності та зниженню стресу.

Як пояснює The Conversation, нудьга виникає тоді, коли нашій увазі стає складно залишатися зосередженою. У ці моменти активується мережа пасивного режиму мозку, яка відповідає за внутрішній діалог, саморефлексію та креативне мислення. Чим може бути корисна нудьга, розповідає 24 Канал.

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Коли ми нудьгуємо також знижується активність "виконавчої" мережі, що контролює концентрацію й продуктивність. Тож, це не помилка – а сигнал мозку: настав час змінити вид діяльності або дати собі паузу.

Користь нудьги

У час інформаційного перевантаження така "пауза" дозволяє розвантажити симпатичну нервову систему, яка в стані постійного збудження може провокувати тривожність, емоційне вигорання й фізичне виснаження.

На думку дослідників, повне усунення нудьги з нашого життя позбавляє нас природного способу впоратись зі стресом. Більше того, якщо мозок не має досвіду нудьги, йому стає все важче її витримувати.

Чим може бути корисна нудьга:

  • активізує креативне мислення та "вільний потік" ідей;
  • тренує здатність зосереджуватися без зовнішніх стимулів;
  • підвищує емоційну стійкість — ми вчимося проживати емоції без втечі в соцмережі;
  • допомагає боротися із залежністю від миттєвих задоволень (як-от нескінченне гортання стрічки);
  • перезавантажує нервову систему, знижуючи рівень тривожності.

Як зазначають експерти з Mayo Clinic, мозок, який не звик до нудьги, втрачає здатність ефективно на неї реагувати. Тож наступного разу, коли вам буде нудно, замість того щоб хапатися за телефон – просто побудьте в цьому стані. Ваш мозок скаже вам "дякую".

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