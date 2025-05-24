Як кислотність харчування може впливати на ризик раку

Наше тіло щосекунди працює над тим, щоб зберігати внутрішню рівновагу — навіть на рівні кислотності крові. Але коли в раціоні переважають м’ясо, солодке та оброблені продукти, ця тонка система може дати збій.

Нове дослідження з Південної Кореї показало, що підвищена кислотність харчування може бути пов'язана з вищим ризиком раку шлунково-кишкового тракту. Вчені проаналізували звички понад 11 тисяч людей, аби виявити цей зв'язок, інформує 24 Канал.

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Чому кислотність раціону має значення

На перший погляд здається, що pH-урівноваження – не наша справа. Адже організм сам підтримує необхідний рівень кислотно-лужного балансу, й коливання pH крові рідко виходять за межі норми.

Але вчені все частіше говорять про "кислотне навантаження дієти" – тобто про сумарний вплив продуктів, які ми споживаємо, на рівень кислотності в організмі. Цей показник не змінює pH крові напряму, але може провокувати метаболічні зрушення, які впливають на здоров'я.

Раціони з високим кислотним навантаженням – зазвичай ті, що багаті на червоне м'ясо, ковбаси, сири, солодощі, газовані напої, – створюють метаболічне середовище, сприятливе для хронічного запалення, яке вже давно визнано одним з ключових чинників розвитку раку.

Що можна зробити вже зараз

Рішення не завжди полягає в суворому "лужному" харчуванні – до того ж, такої дієти офіційна медицина не підтримує як науково обґрунтовану. Але зменшити кислотне навантаження можна просто: урізноманітнивши раціон на користь рослинної їжі.

Ось кілька ефективних змін, які варто спробувати:

Овочі – в кожен прийом їжі. Додайте до основних страв свіжі або приготовані на парі овочі. Броколі, цвітна капуста, шпинат і кабачки – особливо добрі в цьому сенсі.

Замість перекусу ковбасою – жменя горіхів або яблуко.

Зменшіть споживання червоного м'яса до 1–2 разів на тиждень, замінивши його на бобові, рибу або птицю.

Пийте більше води – вона допомагає організму виводити надлишок кислот і підтримує роботу нирок.

Чому середземноморська дієта – хороша ідея

Середземноморська дієта не є строго "лужною", але саме вона сьогодні має найбільшу доказову базу в питаннях профілактики хронічних захворювань, включно з онкологією. Вона поєднує високу частку овочів, фруктів, оливкової олії, бобових і цільнозернових з помірним споживанням м'яса, молочних продуктів та алкоголю. Саме такий баланс дозволяє знизити кислотне навантаження, не втрачаючи смаку та ситості.

Важливо. Здорове харчування – це не про дієти чи заборони, а про довготривалий стиль життя, який підтримує всі системи організму. І хоча наше тіло здатне самостійно справлятися з коливаннями pH, не варто перевіряти цю систему на міцність щоденним надлишком обробленої їжі.

Зменшіть частку "кислих" продуктів у раціоні, додайте більше рослинних – і ви не лише підтримаєте кислотно-лужну рівновагу, а й зробите реальний внесок у зниження ризику хронічних захворювань.