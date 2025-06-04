Замість таблеток – дієта: як харчування впливає на гіпертонію
- Середземноморська і кето-дієти можуть ефективно знижувати артеріальний тиск, вагу, рівень інсуліну, жиру та ліпідів у крові.
- Кето-дієта забезпечує більш виражене нічне зниження тиску, що є важливим для серцево-судинного здоров'я.
Середземноморська і кето-дієти можуть стати ефективною підтримкою в боротьбі з гіпертонією та зайвою вагою — до такого висновку дійшли науковці після нового дослідження.
В експерименті взяли участь 26 людей із надмірною вагою та гіпертонією. Впродовж 3 місяців одна група дотримувалася середземноморської дієти, інша – кетогенної. Результати опубліковані в журналі Nutrients, інформує 24 Канал.
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Результати виявилися обнадійливими: в обох групах спостерігалося зниження артеріального тиску, ваги, рівня інсуліну, жиру й ліпідів у крові.
Особливо цікавим є той факт, що в учасників на кето-дієті зафіксували більш виражене нічне зниження тиску – важливий показник для серцево-судинного здоров'я,
– ідеться у висновках.
Чому це важливо
За даними ВООЗ, близько третини дорослого населення планети живе з підвищеним артеріальним тиском. Гіпертонія суттєво збільшує ризик інсульту, хвороб серця, нирок та навіть деменції. Хоча медикаменти залишаються основним методом лікування, фахівці наголошують: харчування й спосіб життя – не менш важливі фактори у профілактиці та контролі цього стану.
Попередньо найефективнішою у немедикаментозному підході до контролю тиску вважалася дієта DASH. Але тепер вчені все частіше звертають увагу на інші моделі харчування, зокрема середземноморську та кето.
Переваги цих двох дієт
Лікарі погоджуються: і кето-, і середземноморська дієта можуть бути корисними, за умови індивідуального підходу. Як зазначив кардіолог Чен Хан Чен, зміни в раціоні – є ключем у боротьбі з метаболічним синдромом, включно з ожирінням та гіпертонією.
Річ у тім, що обидві дієти обмежують споживання простих вуглеводів, що сприяє активнішому спалюванню жиру організмом. Натомість акцент на здорові жири, зелень, овочі, білок, воду та цільнозернові продукти.
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