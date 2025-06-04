Вместо таблеток – диета: как питание влияет на гипертонию
- Средиземноморская и кето-диеты могут эффективно снижать артериальное давление, вес, уровень инсулина, жира и липидов в крови.
- Кето-диета обеспечивает более выраженное ночное снижение давления, что является важным для сердечно-сосудистого здоровья.
Средиземноморская и кето-диеты могут стать эффективной поддержкой в борьбе с гипертонией и лишним весом - к такому выводу пришли ученые после нового исследования.
В эксперименте приняли участие 26 человек с избыточным весом и гипертонией. В течение 3 месяцев одна группа придерживалась средиземноморской диеты, другая – кетогенной. Результаты опубликованы в журнале Nutrients, информирует 24 Канал.
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Результаты оказались обнадеживающими: в обеих группах наблюдалось снижение артериального давления, веса, уровня инсулина, жира и липидов в крови.
Особенно интересен тот факт, что у участников на кето-диете зафиксировали более выраженное ночное снижение давления – важный показатель для сердечно-сосудистого здоровья,
– говорится в выводах.
Почему это важно
По данным ВОЗ, около трети взрослого населения планеты живет с повышенным артериальным давлением. Гипертония существенно увеличивает риск инсульта, болезней сердца, почек и даже деменции. Хотя медикаменты остаются основным методом лечения, специалисты отмечают: питание и образ жизни – не менее важные факторы в профилактике и контроле этого состояния.
Предварительно эффективной в немедикаментозном подходе к контролю давления считалась диета DASH. Но теперь ученые все чаще обращают внимание на другие модели питания, в частности средиземноморскую и кето.
Преимущества этих двух диет
Врачи соглашаются: и кето-, и средиземноморская диета могут быть полезными, при условии индивидуального подхода. Как отметил кардиолог Чен Хан Чен, изменения в рационе – является ключом в борьбе с метаболическим синдромом, включая ожирение и гипертонию.
Дело в том, что обе диеты ограничивают потребление простых углеводов, что способствует более активному сжиганию жира организмом. Зато акцент на здоровые жиры, зелень, овощи, белок, воду и цельнозерновые продукты.
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