Чи потрібно відвідувати гінеколога, якщо нічого не болить

Сучасна жінка встигає будувати кар'єру, піклуватися про сім'ю та дім, часто забуваючи про власне здоров'я. Якщо в неї немає очевидних симптомів, плановий візит до лікаря, зокрема гінеколога, найімовірніше, відкладе.

Чому жінки відкладають візит до гінеколога, які психологічні, соціальні та фізіологічні чинники впливають на це рішення, 24 Каналу розповіла гінекологиня медичного центру Св. Параскеви Соломія Жадько.

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Причини відкладеного відвідування жіночого лікаря різні: від страху та тривоги перед обстеженням, відчуття сорому до негативного досвіду, соціальних стереотипів, нерозуміння важливості обстежень та навіть банального браку часу.

Іноді жінки схильні ігнорувати або недооцінювати симптоми, вважаючи їх незначними або тимчасовими, а в умовах війни в Україні значна кількість жінок загалом мають обмежений доступ до медичних послуг.

Чому потрібні профілактичні огляди

Багато жінок вважають, що регулярний менструальний цикл, відсутність болю під час менструацій і нормальні, на їхній погляд, виділення є гарантією гінекологічного здоров'я. Однак існують захворювання, які протікають безсимптомно.

Соломія Жадько "До прикладу, пухлини яєчників на ранніх стадіях можуть не викликати жодних відчуттів, тому це захворювання часто діагностується на пізніх етапах, коли вже є серйозні ускладнення."

Ще одна хвороба, яка на ранніх стадіях може не проявлятися, – це рак шийки матки. Лише після гінекологічного огляду із забором мазків можна виявити зміни на клітинному рівні, що передують розвитку раку.

Без будь-яких симптомів можуть протікати також інфекції, що передаються статевим шляхом, але їхнім наслідком можуть бути серйозні ускладнення, як-от запалення органів малого таза та непліддя.

Мета регулярного візиту до лікаря: запобігти або якнайшвидше помітити такі зміни та за потреби вчасно провести лікування.

Мені страшно, соромно, некомфортно…

Якщо у вас був негативний досвід відвідування гінеколога в минулому, це не означає, що наступний візит буде таким же. Сьогодні цей візит передбачає нові технології та підходи до вашого комфорту. Сучасний кабінет гінеколога має окреме приміщення для переодягання, де вам запропонують одноразові спідничку, бахіли та засоби гігієни.

Огляд відбувається за зачиненими дверима. Він розпочинається з бесіди, консультації, підготовки та налаштування. Фаховий лікар, якому ви довіряєте, розповість про всі етапи та процеси, які на вас чекають, надасть відповіді на всі запитання, розвіє сумніви та хвилювання, буде ставитися до вас чуйно, з повагою і з розумінням.

Небезпечне самолікування

Кожна жінка унікальна, і хоча ваші симптоми можуть бути схожими на симптоми подруги, причини їхні можуть бути зовсім різними. Тому і підхід до лікування завжди має бути індивідуальним. Самостійне встановлення діагнозу та лікування без консультації з лікарем може призвести до ускладнень через неправильний вибір терапії.

Соломія Жадько "Поради подруг, у яких були схожі симптоми, не можуть замінити консультацію лікаря. Адже навіть лікар, спираючись лише на ваші скарги, не завжди може коректно встановити діагноз – для цього потрібний огляд, проведення відповідних обстежень, таких як забір мазків чи застосування УЗД."

Як побороти страхи

Ви повинні знати, що лікар завжди готовий вам допомогти. Не бійтеся виражати свої побоювання чи страхи. Якщо ви не готові до огляду під час первинної консультації, лікар готовий вислухати вас, пояснити все, що вас хвилює, і створити комфортні умови для подальших кроків. Ви можете запланувати огляд на інший день, коли будете до цього готові.

А щоб зменшити хвилювання перед візитом – підготуйтесь до нього: пригадайте дати початку останньої менструації та останнього обстеження, підготуйте найсвіжіші результати аналізів та інші важливі документи, якщо проходили лікування з приводу гінекологічної патології, пригадайте, які ліки вживали чи продовжуєте вживати, і головне – довіртеся своєму лікарю.

Регулярні консультації з лікарем-гінекологом, якому ви довіряєте, – це ключ до збереження вашого здоров'я, своєчасного виявлення можливих проблем та забезпечення ефективного лікування.