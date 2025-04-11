Нужно ли посещать гинеколога, если ничего не болит

Современная женщина успевает строить карьеру, заботиться о семье и доме, часто забывая о собственном здоровье. Если у нее нет очевидных симптомов, плановый визит к врачу, в частности гинекологу, скорее всего, отложит.

Почему женщины откладывают визит к гинекологу, какие психологические, социальные и физиологические факторы влияют на это решение, 24 Каналу рассказала гинеколог медицинского центра Св. Параскевы Соломия Жадько.

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Причины отложенного посещения женского врача разные: от страха и тревоги перед обследованием, чувства стыда до негативного опыта, социальных стереотипов, непонимания важности обследований и даже банальной нехватки времени.

Иногда женщины склонны игнорировать или недооценивать симптомы, считая их незначительными или временными, а в условиях войны в Украине значительное количество женщин в целом имеют ограниченный доступ к медицинским услугам.

Почему нужны профилактические осмотры

Многие женщины считают, что регулярный менструальный цикл, отсутствие боли во время менструаций и нормальные, на их взгляд, выделения являются гарантией гинекологического здоровья. Однако существуют заболевания, которые протекают бессимптомно.

Соломия Жадько "К примеру, опухоли яичников на ранних стадиях могут не вызывать никаких ощущений, поэтому это заболевание часто диагностируется на поздних этапах, когда уже есть серьезные осложнения."

Еще одна болезнь, которая на ранних стадиях может не проявляться, – это рак шейки матки. Только после гинекологического осмотра с забором мазков можно выявить изменения на клеточном уровне, предшествующие развитию рака.

Без каких-либо симптомов могут протекать также инфекции, которые передаются половым путем, но их последствием могут быть серьезные осложнения, такие как воспаление органов малого таза и бесплодие.

Цель регулярного визита к врачу: предотвратить или как можно быстрее заметить такие изменения и при необходимости вовремя провести лечение.

Мне страшно, стыдно, некомфортно...

Если у вас был негативный опыт посещения гинеколога в прошлом, это не значит, что следующий визит будет таким же. Сегодня этот визит предусматривает новые технологии и подходы к вашему комфорту. Современный кабинет гинеколога имеет отдельное помещение для переодевания, где вам предложат одноразовые юбочку, бахилы и средства гигиены.

Осмотр происходит за закрытыми дверями. Он начинается с беседы, консультации, подготовки и настройки. Профессиональный врач, которому вы доверяете, расскажет обо всех этапах и процессах, которые вас ждут, предоставит ответы на все вопросы, развеет сомнения и волнения, будет относиться к вам чутко, с уважением и с пониманием.

Опасное самолечение

Каждая женщина уникальна, и хотя ваши симптомы могут быть похожими на симптомы подруги, причины их могут быть совершенно разными. Поэтому и подход к лечению всегда должен быть индивидуальным. Самостоятельная постановка диагноза и лечение без консультации с врачом может привести к осложнениям из-за неправильного выбора терапии.

Соломия Жадько "Советы подруг, у которых были похожие симптомы, не могут заменить консультацию врача. Ведь даже врач, опираясь только на ваши жалобы, не всегда может корректно установить диагноз – для этого нужен осмотр, проведение соответствующих обследований, таких как забор мазков или применение УЗИ."

Как побороть страхи

Вы должны знать, что врач всегда готов вам помочь. Не бойтесь выражать свои опасения или страхи. Если вы не готовы к осмотру во время первичной консультации, врач готов выслушать вас, объяснить все, что вас волнует, и создать комфортные условия для дальнейших шагов. Вы можете запланировать осмотр на другой день, когда будете к этому готовы.

А чтобы уменьшить волнение перед визитом – подготовьтесь к нему: вспомните даты начала последней менструации и последнего обследования, подготовьте свежие результаты анализов и другие важные документы, если проходили лечение в связи с гинекологической патологией, вспомните, какие лекарства принимали или продолжаете принимать, и главное – доверьтесь своему врачу.

Регулярные консультации с врачом-гинекологом, которому вы доверяете, – это ключ к сохранению вашего здоровья, своевременного выявления возможных проблем и обеспечения эффективного лечения.