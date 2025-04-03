Чи можна їсти яйця щодня

Курячі яйця є популярним і доступним джерелом білка, а також містять вітаміни D, A, B, B12 та багато інших корисних речовин. Проте вони також відомі як головне джерело холестерину, споживання якого часто асоціюється з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Складність досліджень користі чи шкоди їжі

Необхідно зазначити, що дослідження у сфері харчування часто викликають суперечки. Неможливо змусити людей вживати лише яйця (або інші продукти) для вивчення їхнього впливу на організм, повідомляє 24 Канал з посилання на Mayo Clinic та MedicalNewsToday.

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Хоча експерименти на тваринах можливі, результати таких досліджень не завжди застосовні до людей. У зв'язку з цим точної відповіді на запитання про користь чи шкоду певного продукту немає.

На результати досліджень можуть впливати різні аспекти життя учасників – фізична активність, звички в харчуванні та рівень стресу. Урахувати всі ці фактори в дослідженнях практично неможливо, тому до наукових висновків про харчування слід ставитися з певною часткою скептицизму.

Холестерин в яйцях

Одне велике яйце містить 186 мг холестерину, який міститься в жовтку. До 2015 року американські експерти з охорони здоров'я рекомендували обмежувати споживання холестерину до 300 мг на день, таким чином, одне яйце вже перевищувало половину цієї норми.

Однак нові рекомендації більше не містять цього обмеження, оскільки не було знайдено переконливих доказів для точної межі холестерину. Однак, дієтологи все ще радять обмежувати його кількість у раціоні.

Важливо розуміти, що холестерин у крові та той, що міститься в продуктах, – це різні речі. У крові він присутній разом з жирами і білками у вигляді ліпопротеїнів. Ліпопротеліни низької щільності (ЛПНЩ) – поганим холестерином, який може накопичуватися на стінках судин, збільшуючи ризик серцево-судинних захворювань. Хороший холестерин – ліпопротеліни високої щільності (ЛПВЩ), допомагає виводити ЛПНЩ з крові та очищати організм.

Згідно з даними Mayo Clinic, яйця самі по собі не погіршують ситуацію з холестерином. Деякі дослідження показують, що щоденне вживання яєць навіть може знижувати ризик певних видів інсульту. Проте в одному з великих досліджень був виявлений зв'язок між кількістю вжитих яєць і розвитком серцево-судинних захворювань, а також загальною смертністю. Однак у цьому дослідженні не враховувалися такі фактори, як рівень доходу, фізична активність і шкідливі звички, що ускладнює висновки.

Чи можна їсти яйця щодня

Що стосується холестерину, отриманого з яєць, його рівень може залежати від способів приготування та супутніх продуктів. Наприклад, ковбаси, бекон і сосиски, що часто використовуються в омлетах, є небезпечнішими для здоров'я серця через вміст трансжирів, які підвищують рівень "поганого" холестерину.

Американська кардіологічна асоціація рекомендує вживати одне яйце або два яєчних білки на день. Австралійські рекомендації допускають не більше 7 яєць на тиждень, у той час, як інші організації не встановлюють жорстких обмежень.

Отже, на цей час немає переконливих доказів прямої зв'язку між регулярним вживанням яєць і ризиком ішемічної хвороби серця або інсульту. Отже, любителі яєць можуть продовжувати їх їсти, але Міністерство охорони здоров'я Великобританії рекомендує готувати страви без додавання солі і жиру. Наприклад, можна зварити яйця або приготувати омлет без масла, використовуючи нежирне молоко замість вершків.