Організм людини – складний механізм, у якому нирки виконують роль природного фільтра. Вони цілодобово очищають кров від зайвої рідини та шкідливих речовин, а отримана сеча через сечоводи надходить до сечового міхура, пише 24 Канал з посилання на Verywellhealth.

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Цей орган здатен вміщати приблизно 400 – 500 мілілітрів рідини (це приблизно дві склянки) і утримувати її протягом 2 – 5 годин.

За спостереженнями фахівців, жінки зазвичай відвідують туалет близько п'яти разів на день, чоловіки – шість. Однак ці цифри досить умовні та залежать від безлічі факторів: режиму пиття, рівня фізичної активності, індивідуальних особливостей обміну речовин і навіть зросту.

Чи може бути шкідливо "перестраховуватися"

Якщо ви іноді відвідуєте туалет заздалегідь (наприклад, перед тривалою подорожжю), у цьому немає нічого страшного. Але якщо звичка стає регулярною, і ви починаєте спорожнювати сечовий міхур за найменшого бажання, орган з часом "розучиться" утримувати звичний об'єм. Відчуття позиву виникне набагато раніше, ніж це дійсно необхідно, і ви ризикуєте опинитися в ситуації, коли походи в туалет стануть занадто частими.

Урологи попереджають: якщо проміжки між сечовипусканнями скорочуються до 2 – 3 годин без об'єктивних причин, сечовий міхур може адаптуватися до меншого об'єму, формуючи замкнене коло частих позивів.

Чому з'являється часте сечовипускання

Є кілька факторів, які можуть впливати на частоту відвідування туалету:

Вживання кофеїну та алкоголю – обидві речовини мають виражену сечогінну дію.

Стрес та тривожність можуть викликати хибні позиви.

Вагітність збільшує тиск на сечовий міхур.

Інфекції сечовивідних шляхів також провокують часті сечовипускання.

Чи може сечовий міхур луснути, якщо терпіти занадто довго

Переживати про те, що сечовий міхур може луснути через затримку сечі, не варто. Зазвичай при сильному переповненні відбувається мимовільне спорожнення ще до критичного стану. Однак тривале стримування може бути неприємним і навіть підвищити ризик розвитку інфекцій, особливо у жінок.

Екстрені випадки розриву сечового міхура трапляються вкрай рідко і частіше пов'язані з травмами або хворобами, а не зі звичкою "терпіти".

Коли варто звернутися до лікаря

Слід бути насторожі, якщо:

Позиви до сечовипускання стали значно частішими без видимих причин; Під час походу в туалет з'явилися біль, печіння або нетримання; Ви почали прокидатися кілька разів вночі через необхідність спорожнити сечовий міхур.

Подібні зміни можуть вказувати на розвиток таких захворювань, як цукровий діабет, гіперактивний сечовий міхур або навіть пухлинні процеси. У такому випадку обов'язково зверніться до спеціаліста.