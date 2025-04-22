Чи справді біг шкідливий для колін

Біг – один із найпростіших і доступних видів фізичної активності. Для тренувань не потрібне складне обладнання – достатньо зручного спортивного взуття та базових знань про техніку бігу. Проте деякі люди побоюються, що біг може зашкодити колінним суглобам.

Користь бігу

Біг приносить задоволення. Спочатку це може здатися важким і виснажливим, але наприкінці тренування організм буквально "купатиметься" в дофаміні – гормоні щастя, повідомляє 24 Канал з посиланням на NM.

Також на тему Як зменшити ризик та побороти аритмію: знайшли простий спосіб

Для когось біг стає способом медитації, інші використовують час для роздумів, а дехто насолоджується пробіжками, слухаючи подкасти чи улюблену музику. Аналіз 116 наукових досліджень довів, що біг позитивно впливає на психічне здоров'я, покращує настрій і допомагає впоратися з легкою депресією.

Регулярні аеробні навантаження, такі як біг, позитивно впливають на організм. Дослідження показують, що у любителів бігу менший ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи та смертності від них. До того ж біг допомагає підтримувати здорову вагу, знижуючи ймовірність виникнення гіпертонії, діабету другого типу і респіраторних захворювань.

Вплив бігу на суглоби

Пошкодження суглобів, яке називається остеоартрозом, супроводжується болем, набряком і обмеженням рухливості. З часом цей стан може прогресувати. Однак, усупереч поширеним страхам, аматорський біг не є причиною розвитку остеоартрозу.

У 2017 році було проведено масштабне дослідження, в якому проаналізували дані сотень тисяч людей. Вчені вивчали зв’язок між частотою бігу та розвитком остеоартрозу колінних і кульшових суглобів.

Учасників поділили на три категорії: професійні бігуни зі стажем понад 15 років, аматори з меншими навантаженнями та ті, хто взагалі не бігає. Результати показали, що у любителів ризик розвитку остеоартрозу втричі менший порівняно з тими, хто не бігає, і майже вчетверо менший, ніж у професійних спортсменів.

Десятирічне дослідження за участю двох тисяч літніх людей підтвердило, що для бігунів без остеоартрозу регулярні пробіжки не шкодять колінам. Симптоми (біль, набряклість, скутість) і стан суглобів оцінювали також за допомогою рентгенологічних знімків.

Фізична активність може не руйнувати суглоби, а навіть зміцнювати їх. Однією з причин, чому у бігунів нижчий ризик розвитку остеоартрозу кульшових суглобів, є їхня нижча вага. Чим більше маса тіла, тим більший тиск на суглоби. А бігуни зазвичай мають вагу в межах норми.

Що таке "коліно бігуна"

Біль у колінах – поширена проблема, особливо серед початківців. Це явище настільки розповсюджене, що отримало власну назву – "коліно бігуна". Симптомом є біль у зоні надколінника під час бігу.

При "коліні бігуна" рекомендується на певний час припинити тренування, прикладати до ураженої ділянки лід, загорнутий у рушник. Якщо з'явився набряк, біль гострий або не минає протягом тижня, слід звернутися до лікаря.

Знизити ризик травм можна, освоївши правильну техніку бігу та підібравши відповідне взуття. Кросівки для асфальту, лісових стежок чи бігової доріжки відрізняються матеріалами та конструкцією. Краще звернутися до консультантів у спортивних магазинах, щоб вибрати ідеальну пару.

Головне – прислухатися до свого тіла. Якщо виникає біль, зменште швидкість, зробіть паузу або тимчасово припиніть тренування. Це допоможе зберегти здоров'я і уникнути серйозних наслідків.