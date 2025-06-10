Як вживання канабісу впливає на здоровʼя серця: результати дослідження

Нещодавно опубліковане дослідження вказує на тривожну тенденцію: споживачі канабісу мають у два рази вищу ймовірність померти від серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто ніколи не вживав цей наркотик.

Подібні висновки узгоджуються з попередніми науковими роботами, які також вказували на підвищені ризики для серця серед тих, хто вживає канабіс – незалежно від медичних чи рекреаційних цілей, пише 24 Канал з посилання на Heart.

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Нове дослідження канабісі

Для лікарів це може стати ще одним аргументом бути обережними із призначенням препаратів на основі канабісу пацієнтам із серцевими проблемами.

Дослідники проаналізували дані 24 попередніх робіт, у яких порівнювали показники здоров’я серця у людей, які вживають і не вживають канабіс.

Канабіс негативно впливає на серце

З’ясувалося, що серед тих, хто використовує канабіс, ризик виникнення гострого коронарного синдрому зріс на 29%, інсульту – на 20%, а ймовірність смертельного випадку через серцеві хвороби була у 2,1 рази вищою.

Варто зазначити: більшість досліджень, що лягли в основу цього аналізу, були спостережними. Тобто, вони показують зв’язок, але не доводять, що саме канабіс є причиною серцевих проблем. Проте статистика була стабільною навіть серед тих, хто нещодавно припинив вживати речовину.

Ця робота має ще одну перевагу: вона охоплює період із 2016 по 2023 рік, коли кількість людей, які вживають канабіс, помітно зросла – зокрема через легалізацію у низці країн. Тобто, результати враховують сучасні реалії та свіжі тенденції.