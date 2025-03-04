Як помірне споживання алкоголю впливає на мозок: результати великого дослідження

Згідно з дослідженнями американських науковців, навіть регулярне вживання невеликих доз алкоголю може призвести до зменшення об’єму сірої речовини та прискорити процеси старіння мозку. Наприклад, лише дві банки пива на день можуть викликати зміни, які відповідають десяти рокам вікових змін.

Дискусії щодо впливу алкоголю на здоров’я давно не вщухають: одні дослідження говорять про можливу користь помірного його споживання, інші категорично стверджують — навіть мінімальні дози шкідливі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature.

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Однак дослідження, що базується на аналізі понад 36 000 МРТ-знімків, пролило світло на це питання. Науковці з Університету Пенсильванії довели, що вживання навіть однієї-двох одиниць алкоголю на день (наприклад, келиха вина чи банки пива) призводить до значного зменшення об’єму мозку, а регулярність споживання лише посилює цей ефект.

Як алкоголь впливає на мозок

Раніше вже було доведено, що хронічний алкоголізм призводить до руйнування нейронних зв’язків та змін у структурі мозку. Однак нове дослідження зосередилося на помірному споживанні спиртного. Результати такі:

1 одиниця алкоголю на день (наприклад, половина банки пива) еквівалентна шести місяцям старіння мозку.

2 одиниці на день (келих вина або банка пива) відповідають двом рокам вікових змін.

3 одиниці на день (півтори банки пива) прискорюють старіння мозку на 3,5 року.

4 одиниці і більше (дві банки пива) викликають зміни, еквівалентні 10 рокам старіння.

Ці зміни найбільше впливають на лобову кору, гіпокамп та мозочок – ділянки мозку, що відповідають за пам’ять, когнітивні здібності та координацію.

Чому вплив алкоголю стає сильнішим

Дослідження показало, що шкода, яку алкоголь завдає мозку, має нелінійний характер: кожна наступна доза чинить дедалі важчий вплив.

Кожна додаткова доза алкоголю руйнує мозок сильніше, ніж попередня. Навіть відмова від однієї зайвої порції на день може уповільнити процеси старіння мозку,

– зазначає один з авторів дослідження Ремі Дев’є.

Хоча дослідження розглядало лише середні показники споживання, науковці планують вивчити вплив нерегулярного вживання спиртного, наприклад, при щоденній малій дозі або її концентрованому споживанні у вихідні. Передбачається, що запійне споживання алкоголю може бути ще шкідливішим, але це питання потребує додаткового вивчення.