30 років спостережень: які вуглеводи продовжують життя і зміцнюють психіку
- Тридцятирічне дослідження показало, що жінки, які споживали "якісні" вуглеводи, мали на 6 – 37% краще фізичне, психічне та когнітивне здоров'я у зрілому віці.
- Дослідження виявило, що харчові волокна знижують ризик запалень і смертність, а ті, хто споживав очищені вуглеводи, мали менше шансів на "здорове старіння".
Останнім часом популярними стали білкові дієти, або кето, натомість вуглеводи радять обмежувати. Та нове дослідження показало, що така поспішність може бути даремною і навіть шкідливо. Вуглеводи не слід викреслювати зі щоденного раціону, і ось чому.
Деталі дослідження
Американські дослідники проаналізували, як тип споживаних вуглеводів впливає на здоров'я жінок у літньому віці. Дослідження тривало понад 30 років – з 1984 по 2016 рік і є частиною проєкту Nurses' Health Study.
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У дослідженні взяли участь 47 тисяч жінок молодше 60 років, які кожні 4 роки заповнювали анкети про свій раціон. Особливу увагу науковці приділили якості вуглеводів – від рафінованих до складних, багатих на клітковину.
За словами провідного автора дослідження, Андреса Ардіссона Кората, мета була не просто оцінити вплив харчування на вагу, а зрозуміти його довготривалий ефект на здоров'я й психічний стан.
Що виявили вчені
Результати показали, жінки, які регулярно споживали "якісні" вуглеводи з овочів, цільнозернових продуктів і клітковини, мали на 6 – 37% краще фізичне, психічне та когнітивне здоров'я у зрілому віці. Водночас ті, хто споживав переважно очищені вуглеводи або крохмалисті овочі низької якості, мали на 13% менше шансів на "здорове старіння".
Довідково. Маючи на увазі "здорове старіння" ідеться про відсутність серйозних хронічних хвороб, гарне самопочуття та фізичну форму, когнітивну ясність і психологічну стійкість. Цим вимогам відповідали лише 3706 із понад 47 тисяч учасниць.
З важливого, що зауважили вчені, це вплив харчових волокон на серцево-судинну систему. Вони, як виявилось, знижують ризик запалень і навіть смертність.
Перспектива дослідження
Хоча дослідження має певні обмеження, зокрема, більшість учасниць – білі жінки з медичної сфери, вчені переконані, що їх результати мають велике значення для формування здорового способу життя. Тож, наступного разу, коли готуватимете цільнозернову пасту з овочами, не бійтесь, що це калорійно, смакуйте на здоров'я і нехай страва стане гарною інвестицією у ваше довголіття.
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