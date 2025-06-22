30 років спостережень: які вуглеводи продовжують життя і зміцнюють психіку

Останнім часом популярними стали білкові дієти, або кето, натомість вуглеводи радять обмежувати. Та нове дослідження показало, що така поспішність може бути даремною і навіть шкідливо. Вуглеводи не слід викреслювати зі щоденного раціону, і ось чому.

Деталі дослідження

Американські дослідники проаналізували, як тип споживаних вуглеводів впливає на здоров'я жінок у літньому віці. Дослідження тривало понад 30 років – з 1984 по 2016 рік і є частиною проєкту Nurses' Health Study.

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У дослідженні взяли участь 47 тисяч жінок молодше 60 років, які кожні 4 роки заповнювали анкети про свій раціон. Особливу увагу науковці приділили якості вуглеводів – від рафінованих до складних, багатих на клітковину.

За словами провідного автора дослідження, Андреса Ардіссона Кората, мета була не просто оцінити вплив харчування на вагу, а зрозуміти його довготривалий ефект на здоров'я й психічний стан.

Що виявили вчені

Результати показали, жінки, які регулярно споживали "якісні" вуглеводи з овочів, цільнозернових продуктів і клітковини, мали на 6 – 37% краще фізичне, психічне та когнітивне здоров'я у зрілому віці. Водночас ті, хто споживав переважно очищені вуглеводи або крохмалисті овочі низької якості, мали на 13% менше шансів на "здорове старіння".

Довідково. Маючи на увазі "здорове старіння" ідеться про відсутність серйозних хронічних хвороб, гарне самопочуття та фізичну форму, когнітивну ясність і психологічну стійкість. Цим вимогам відповідали лише 3706 із понад 47 тисяч учасниць.

З важливого, що зауважили вчені, це вплив харчових волокон на серцево-судинну систему. Вони, як виявилось, знижують ризик запалень і навіть смертність.

Перспектива дослідження

Хоча дослідження має певні обмеження, зокрема, більшість учасниць – білі жінки з медичної сфери, вчені переконані, що їх результати мають велике значення для формування здорового способу життя. Тож, наступного разу, коли готуватимете цільнозернову пасту з овочами, не бійтесь, що це калорійно, смакуйте на здоров'я і нехай страва стане гарною інвестицією у ваше довголіття.