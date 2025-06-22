30 лет наблюдений: какие углеводы продлевают жизнь и укрепляют психику

В последнее время популярными стали белковые диеты, или кето, зато углеводы советуют ограничивать. Но новое исследование показало, что такая поспешность может быть бесполезной и даже вредной. Углеводы не следует вычеркивать из ежедневного рациона, и вот почему.

Детали исследования

Американские исследователи проанализировали, как тип потребляемых углеводов влияет на здоровье женщин в пожилом возрасте. Исследование длилось более 30 лет – с 1984 по 2016 год и является частью проекта Nurses' Health Study.

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В исследовании приняли участие 47 тысяч женщин моложе 60 лет, которые каждые 4 года заполняли анкеты о своем рационе. Особое внимание ученые уделили качеству углеводов – от рафинированных до сложных, богатых клетчаткой.

По словам ведущего автора исследования, Андреса Ардиссона Кората, цель была не просто оценить влияние питания на вес, а понять его долговременный эффект на здоровье и психическое состояние.

Что обнаружили ученые

Результаты показали, женщины, которые регулярно потребляли "качественные" углеводы из овощей, цельнозерновых продуктов и клетчатки, имели на 6 – 37% лучше физическое, психическое и когнитивное здоровье в зрелом возрасте. В то же время те, кто потреблял преимущественно очищенные углеводы или крахмалистые овощи низкого качества, имели на 13% меньше шансов на "здоровое старение".

Справочно. Имея в виду "здоровое старение" речь идет об отсутствии серьезных хронических болезней, хорошее самочувствие и физическую форму, когнитивную ясность и психологическую устойчивость. Этим требованиям отвечали лишь 3706 из более 47 тысяч участниц.

Из важного, что заметили ученые, это влияние пищевых волокон на сердечно-сосудистую систему. Они, как оказалось, снижают риск воспалений и даже смертность.

Перспектива исследования

Хотя исследование имеет определенные ограничения, в частности, большинство участниц – белые женщины из медицинской сферы, ученые убеждены, что их результаты имеют большое значение для формирования здорового образа жизни. Поэтому, следующий раз, когда будете готовить цельнозерновую пасту с овощами, не бойтесь, что это калорийно, смакуйте на здоровье и пусть блюдо станет хорошей инвестицией в ваше долголетие.