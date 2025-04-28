Як втрата емпатії може свідчити про лобово-скроневу деменцію

Втрата емпатії, що часто є одним з перших симптомів лобово-скроневої деменції, може бути пов'язана зі змінами в активності мозку, зокрема у ділянках, які відповідають за сприйняття болю та інших внутрішніх сигналів. Нове дослідження дозволило виявити, що ці зміни можуть впливати на здатність хворих співпереживати, що допомагає краще зрозуміти механізми захворювання.

Висновки шведських дослідників опубліковані у журналі JAMA Network Open, інформує 24 Канал.

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Лобово-скронева деменція займає близько 5% всіх випадків деменції, проте вона привернтає усе більше уваги. Зокрема, недугу діагностували у відомого актора Брюса Вілліса.

Довідково. Це захворювання часто проявляється у віці 60 – 70 років і значно впливає на поведінку, особистість і мовні здібності. Одним із найбільш помітних симптомів є втрата емпатії – зменшення турботи про близьких. Досі не було зрозуміло, що відбувається в мозку пацієнтів з цим типом деменції.

Деталі дослідження

У дослідженні, яке провели вчені з Каролінського, Лундського університетів і Університету Умео (Швеція), взяли участь 28 людей з лобово-скроневою деменцією, і їх порівняли з такою ж кількістю здорових учасників. Вчені використовували функціональну магнітно-резонансну томографію для аналізу активності мозку під час показу зображень, де зображені руки, що зазнають болю.

Результати показали, що у здорових людей активуються ділянки мозку, відповідальні за сприйняття болю, тоді як у пацієнтів з деменцією активність у цих ділянках була значно знижена,

– ідеться у дослідженні.

Перспективи відкриття

Ці зміни в мозку можуть пояснювати зменшення емпатії в повсякденному житті хворих. Родичі пацієнтів відзначали зниження емоційної емпатії – здатності співпереживати почуттям інших людей.

Вчені вважають, що ці результати допоможуть краще зрозуміти механізми хвороби та можуть стати основою для розробки методів лікування, що пом'якшують її наслідки.